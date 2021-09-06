İtalyan şeflere meydan okuyacak kadar güzel makarna yapabilirsiniz! Bu ipucuna kulak verin

Makarna, 7’den 70’e herkesin sevdiği nadir yemeklerden biridir. Ana yemeğin yanında garnitür olarak servis edilebilen makarna kimi durumlarda tek başına bir öğün olma özelliğini taşır. Makarna pişirmek her ne kadar kolay görünse de ünlü şefler çoğu kişinin makarnayı yanlış pişirdiğini ifade ediyor. Sizler için işin püf noktasını araştırdık. Hazırlasanız başlıyoruz.

‘Makarna pişirmekte ne var’ dediğinizi duyar gibiyiz. Suyu kaynat, makarnayı içine koy, haşla, süz ve yağda istediğin malzemeyle kavuşmaktan oluşan 5 adımlık kolay makarna yapımı aslında dah büyük özen gerektiriyor. Makarnanın pişme derecesi, haşlanma süresi ve özellikle spagettinin yapımı pek çok kişi tarafından yanlış adımlarda ilerliyor. Birçok ev aşçısı, spagettiyi tavaya sığdırmak için kırdığını kabul eder, ancak bu, servis edildiğinde çatalınızın etrafında dönmeyi daha zor hale getirir. Spagettiyi kırmadan tencereye koymak için her birini bükerek koyabilirsiniz. Bu sayede kırmanıza gerek kalmayacaktır.

BOL SUDA HAŞLAYIN

Makarnayı pişirmek için en az 6 litrelik bir tencere kullanmak daha sağlıklı olacaktır. Tencerenin 3/4’ünü sıcak su ile doldurduktan sonra makarnayı içine atabilirsiniz. Bol suda haşlanması yapışkan ve yumuşak olmasını önler. Eğer soslu bir makarna yapmayı düşünüyorsanız paketinde yazandan 1-2 dakika daha az haşlamalısınız. Ünlü bu sürede sosla birlikte pişmesi lezzetini arttırır. Sos ve makarnayı buluşturduğunuz tencerenin içine yağ eklememelisiniz. Fazla yağ makarnanın yüzeyinde bir tabaka oluşturarak sosun homojen bir şekilde dağılmasını engeller.



