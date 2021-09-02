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Son zamanların en favori dondurmasını mutlaka deneyin

02.09.2021 15:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dondurmayı sevmeyen var mı? Son zamanların gözdesi bal bademli dondurma tarifini paylaşacağız. Hem de mutfağınızdaki malzemelerle kolayca yapabileceksiniz.

Son zamanların en favori dondurmasını mutlaka deneyin

Dondurma çeşitleri her geçen gün artıyor, klasik lezzetten sıkılanlar, yeni lezzetler denemekten hoşlananlar için yepyeni bir lezzetimiz var. Bal bademli dondurmayı mutlaka denemelisiniz.

MALZEMELER

  • 1 çay bardağı badem
  • 2 adet olgun büyük boy muz
  • 1 yemek kaşığı bal

YAPILIŞI

  • Bademleri rondodan geçirin, ufak parçalara ayrılmasını sağlayın.
  • Rondoya, dondurulmuş muzları ve balı ekleyip parçalayın.
  • Bademleri de rondoya ekleyip tüm parçaların karışmasını sağlayın.
  • Elde ettiğiniz karışımı buzlukta 2 saat dinlendirdikten sonra servis yapabilirsiniz.

Dilerseniz dondurmayı bal ve kuruyemişler ile servis yapabilirsiniz.

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