HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. İtfaiye eri halıları kirlenen kişiden helallik istedi, ev sahibi verdiği cevapla şaşkına çevirdi

İtfaiye eri halıları kirlenen kişiden helallik istedi, ev sahibi verdiği cevapla şaşkına çevirdi

01.10.2022 09:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bolu'da bir apartmanda çıkan yangına müdahale eden itfaiye ekipleri kedileri dışarı çıkarmak için girdiği dairede halıları kirlettikleri gerekçesiyle ev sahibinden helallik istedi. İtfaiye eri, kedilerini bekleyen vatandaşa, "Kedileriniz çok sağlıklı, ben onları tutamadım; çok ürkmüş hayvanlar. Evinizde bir tane dahi duman yok ama sadece halılarınız biraz battı'' dedi. Kadın ise, "Keşke kedilerimi getirseydiniz, o zaman hakkımı helal edecektim" diyerek verdiği cevapla şoke etti.

İtfaiye eri halıları kirlenen kişiden helallik istedi, ev sahibi verdiği cevapla şaşkına çevirdi

Olay, Bolu merkez Sağlık Mahallesi Esat Sokak'ta bulunan 5 katlı apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 5 katlı apartmanın garajında, henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Dumanların sardığı apartmandaki vatandaşlar evlerini terk ederek durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Garajda çıkan yangın, olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle dairelere sıçramadan söndürüldü.

Apartman sakini bir kadın, yangın söndürme çalışmaları esnasında evinde kedilerinin bulunduğunu ve durumlarından endişe duyduğunu söyleyerek, itfaiye ekiplerinin kedilerini kontrol etmesini istedi. İtfaiye ekipleri, kedileri kurtarmak için çatı katından daireye giriş yaptı. Kedilerin sağlık durumlarının iyi olduğunu gören ve korktukları için yakalayamayan itfaiye ekipleri elleri boş aşağı indi.

Screenshot_1

"KEDİLERİMİ GETİRSEYDİNİZ HAKKIMI HELAL EDECEKTİM"

İtfaiye eri, kedilerini bekleyen vatandaşa, "Kedileriniz çok sağlıklı, ben onları tutamadım; çok ürkmüş hayvanlar. Evinizde bir tane dahi duman yok ama sadece halılarınız biraz battı. Hakkınızı helal edin" dedi. İtfaiye erinin helallik istediği kadın ise, "Keşke kedilerimi getirseydiniz, o zaman hakkımı helal edecektim" şeklinde cevap verdi.

Screenshot_2

Screenshot_5

İstanbul'da film gibi olay! Polis kovalamacada kaza yaptı... İçi para ve altın dolu çantayı bırakıp kaçtılarİstanbul'da film gibi olay! Polis kovalamacada kaza yaptı... İçi para ve altın dolu çantayı bırakıp kaçtılar

(İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kıyafet arasında uyuşturucuya 22 yıl hapis! Kıyafet arasında uyuşturucuya 22 yıl hapis!
Sözde şifacı mide bulandırdı: Ben öldüm, geri döndümSözde şifacı mide bulandırdı: Ben öldüm, geri döndüm
Madem tırmanma istiyorsunuz Ada'da, biz de gereğini yapacağızMadem tırmanma istiyorsunuz Ada'da, biz de gereğini yapacağız
Anahtar Kelimeler:
yangın Bolu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

İstanbul'un ardından Ankara'da da açıklandı! Ödenecek promosyon belli oldu... İşte merak edilen rakam

İstanbul'un ardından Ankara'da da açıklandı! Ödenecek promosyon belli oldu... İşte merak edilen rakam

Kızıl Meydan'daki kutlamaya Putin sözleri damga vurdu: "1, 2, 3 uraa.."

Kızıl Meydan'daki kutlamaya Putin sözleri damga vurdu: "1, 2, 3 uraa.."

Türkiye'den Rusya'nın ilhak kararına tepki: Reddediyoruz

Türkiye'den Rusya'nın ilhak kararına tepki: Reddediyoruz

Dünyanın en güzel kızı seçilmişti! Son haline bakın

Dünyanın en güzel kızı seçilmişti! Son haline bakın

Yürekleri dağlayan görüntü! Kardeşinin cesedinin başında uzun süre gözyaşı döktü

Yürekleri dağlayan görüntü! Kardeşinin cesedinin başında uzun süre gözyaşı döktü

İş kadınına akılalmaz tuzak! Başına geleni anlayınca şoke oldu

İş kadınına akılalmaz tuzak! Başına geleni anlayınca şoke oldu

İlginizi Çekebilir

Sakın işleri hafife almayın!

Sakın işleri hafife almayın!

Gerçekler "çok pis" çıktı! Tuvaleti bile solladı

Gerçekler "çok pis" çıktı! Tuvaleti bile solladı

Viral oldu! TikTok kullanıcıları bunu konuşuyor... O sorunu anında çözüyor

Viral oldu! TikTok kullanıcıları bunu konuşuyor... O sorunu anında çözüyor

Çıplak görüntüleri ifşa edilince kovuldu! “Eşcinsel olduğum..."

Çıplak görüntüleri ifşa edilince kovuldu! “Eşcinsel olduğum..."

Korkularınızdan kaçmayın! Başa çıkmaya çalışın

Korkularınızdan kaçmayın! Başa çıkmaya çalışın

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.