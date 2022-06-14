İthalat yoluyla kaydedilen IMEI ne demek? Ithalat yoluyla kaydedilen IMEI kapanır mı?

IMEI, uluslararası mobil cihaz kodudur. Bu kod, GSM telefon cihazlarına henüz üretim aşamasındayken yüklenir. Bu numara her bir cihaz için özel ve farklı olarak üretilir. Bu yüzden benzersizdir ve 15 haneden oluşmaktadır.

İthalat yoluyla kaydedilen IMEI ne demek?

İthalat yoluyla kaydedilen IMEI, ülkeye tamamen yasal yollarla girmiş ve ithalatçı şirket tarafından BTK bünyesine kaydedilmiş ürünlerde yer alır. Şirket, bu ithal ürünlerin IMEI numaralarını bizzat teslim eder. Ardından da belirli bir ücret karşılığında kayıt işlemini yaptırır. Bu sırada ilgili kamu kurumlarından da gerekli izinleri alır.

Ülke dışından ürün ithal etmek için gerekli izinleri alınan bu ürünlerin yasal kullanımı için zorunlu kılınan koşullar sağlanır. İthalat belgesi alınır ve gerekli teknik destek hizmetini de verebileceği garanti altına alınır. Bu işlemleri gerçekleştiren firmalar tarafından onaylanan cihaz, ülke sınırları içerisine sokulur.

İthalat yoluyla ülke içerisine girmiş olan cihazların garantileri firmanın belirtmiş olduğu garanti süresince devam eder. Cihazın yasal yollarla ithal edilip edilmediği ise cihaz için belirlenmiş olan IMEI numarasını sistemde sorgulama yapılarak öğrenilir.

İthalatçı firma garantisi sorgulama nasıl yapılır?

İthalatçı firma garantisi sorgulamak için e-Devlet içerisinde yer alan IMEI sorgulama ekranından yararlanabilirsiniz. Bu alan haricinde, üçüncü taraf web sitelerinde IMEI numaranızı sorgulamanız tehlike teşkil eder. Bazı korsan sayfalar, IMEI sorgulama yaptırarak cihazınızda yer alan IMEI numarasına erişim sağlayarak çalabilir. Bu tarz IMEI numarası gibi bilgileri yalnızca resmi kurumlara ait olan web sitelerinde paylaşmak güvenlik açısından önemlidir.

İthalat yoluyla kaydedilen IMEI kapanır mı?

İthalat yoluyla gelen cihazların IMEI kaydı yapılmadığı takdirde BTK tarafından önce bir uyarı mesajı cihaz sahibine ulaşır. Eğer kişiye tanınan belirli süre içerisinde kayıt yapılmazsa cihaz kullanıma kapatılır. Ancak ithalat yoluyla kaydedilen IMEI kapanma gibi bir sorun yaşamamaktadır.

İthalatçı garantili telefonlar IMEI kayıtlı mı?

İthalatçı garantili her telefon IMEI kayıtlı olmayabilir. Bunu anlamanın çeşitli yolları vardır. Ancak en güvenli yolu E-devlet'in sunmuş olduğu IMEI sorgulama ekranından geçmektedir.

