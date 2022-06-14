HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. İthalat yoluyla kaydedilen IMEI ne demek? Ithalat yoluyla kaydedilen IMEI kapanır mı?

İthalat yoluyla kaydedilen IMEI ne demek? Ithalat yoluyla kaydedilen IMEI kapanır mı?

11.06.2022 21:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İthalat yoluyla kaydedilen IMEI, ilgili terimin sorgulama sonuçlarından birisi olarak karşımıza çıkıyor. Bunun anlamını bilen kişi sayısı ise oldukça az. Buna ek olarak bir de ithalat yoluyla kaydedilen IMEI'nin kapanıp kapanmayacağı da en sık sorgulanan konular arasında yer alıyor. İthalat yoluyla kaydedilen IMEI ne demek? Ithalat yoluyla kaydedilen IMEI kapanır mı?

İthalat yoluyla kaydedilen IMEI ne demek? Ithalat yoluyla kaydedilen IMEI kapanır mı?

İçindekiler

  • İthalat yoluyla kaydedilen IMEI ne demek?
  • İthalatçı firma garantisi sorgulama nasıl yapılır?
  • İthalat yoluyla kaydedilen IMEI kapanır mı?
  • İthalatçı garantili telefonlar IMEI kayıtlı mı?

IMEI, uluslararası mobil cihaz kodudur. Bu kod, GSM telefon cihazlarına henüz üretim aşamasındayken yüklenir. Bu numara her bir cihaz için özel ve farklı olarak üretilir. Bu yüzden benzersizdir ve 15 haneden oluşmaktadır.

İthalat yoluyla kaydedilen IMEI ne demek?

İthalat yoluyla kaydedilen IMEI, ülkeye tamamen yasal yollarla girmiş ve ithalatçı şirket tarafından BTK bünyesine kaydedilmiş ürünlerde yer alır. Şirket, bu ithal ürünlerin IMEI numaralarını bizzat teslim eder. Ardından da belirli bir ücret karşılığında kayıt işlemini yaptırır. Bu sırada ilgili kamu kurumlarından da gerekli izinleri alır.

Ülke dışından ürün ithal etmek için gerekli izinleri alınan bu ürünlerin yasal kullanımı için zorunlu kılınan koşullar sağlanır. İthalat belgesi alınır ve gerekli teknik destek hizmetini de verebileceği garanti altına alınır. Bu işlemleri gerçekleştiren firmalar tarafından onaylanan cihaz, ülke sınırları içerisine sokulur.

İthalat yoluyla ülke içerisine girmiş olan cihazların garantileri firmanın belirtmiş olduğu garanti süresince devam eder. Cihazın yasal yollarla ithal edilip edilmediği ise cihaz için belirlenmiş olan IMEI numarasını sistemde sorgulama yapılarak öğrenilir.

Telefon modeli öğrenme: Telefonumun hangi model olduğunu nasıl öğrenirim?Telefon modeli öğrenme: Telefonumun hangi model olduğunu nasıl öğrenirim?

İthalatçı firma garantisi sorgulama nasıl yapılır?

İthalatçı firma garantisi sorgulamak için e-Devlet içerisinde yer alan IMEI sorgulama ekranından yararlanabilirsiniz. Bu alan haricinde, üçüncü taraf web sitelerinde IMEI numaranızı sorgulamanız tehlike teşkil eder. Bazı korsan sayfalar, IMEI sorgulama yaptırarak cihazınızda yer alan IMEI numarasına erişim sağlayarak çalabilir. Bu tarz IMEI numarası gibi bilgileri yalnızca resmi kurumlara ait olan web sitelerinde paylaşmak güvenlik açısından önemlidir.

İthalat yoluyla kaydedilen IMEI kapanır mı?

İthalat yoluyla gelen cihazların IMEI kaydı yapılmadığı takdirde BTK tarafından önce bir uyarı mesajı cihaz sahibine ulaşır. Eğer kişiye tanınan belirli süre içerisinde kayıt yapılmazsa cihaz kullanıma kapatılır. Ancak ithalat yoluyla kaydedilen IMEI kapanma gibi bir sorun yaşamamaktadır.

IMEI sorgulama nasıl yapılır? (E-devlet, BTK)IMEI sorgulama nasıl yapılır? (E-devlet, BTK)

İthalatçı garantili telefonlar IMEI kayıtlı mı?

İthalatçı garantili her telefon IMEI kayıtlı olmayabilir. Bunu anlamanın çeşitli yolları vardır. Ancak en güvenli yolu E-devlet'in sunmuş olduğu IMEI sorgulama ekranından geçmektedir.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yapay zeka: Google'ın 'En büyük korkum kapatılmak' diyen LaMDA teknolojisı gerçekten 'duyarlı' olabilir mi?Yapay zeka: Google'ın 'En büyük korkum kapatılmak' diyen LaMDA teknolojisı gerçekten 'duyarlı' olabilir mi?
Satın aldığı tavuğun içinden çıkanı görünce hayatının şokunu yaşadı! Mide bulandıran görüntüyü sosyal medyada paylaştıSatın aldığı tavuğun içinden çıkanı görünce hayatının şokunu yaşadı! Mide bulandıran görüntüyü sosyal medyada paylaştı
Edirne'ye akın ettiler! Bavul ve bagajlar doldu taştıEdirne'ye akın ettiler! Bavul ve bagajlar doldu taştı
Anahtar Kelimeler:
imei sorgulama
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Bakan Bilgin'den Temmuz zammı açıklaması

Bakan Bilgin'den Temmuz zammı açıklaması

Hacettepeli üniversite öğrencisinin paylaşımı olay oldu!

Hacettepeli üniversite öğrencisinin paylaşımı olay oldu!

Beşiktaş'ta yağmur altında cinsel ilişkiye girmişlerdi! Skandalın kahramanları bakın kim çıktı

Beşiktaş'ta yağmur altında cinsel ilişkiye girmişlerdi! Skandalın kahramanları bakın kim çıktı

Erdoğan duyurdu! İMECE ve Türksat 6A, 2023'te uzaya fırlatılacak

Erdoğan duyurdu! İMECE ve Türksat 6A, 2023'te uzaya fırlatılacak

Katilin annesi her şeyi anlattı! "Benim öyle bir oğlum yok, gebersin orada"

Katilin annesi her şeyi anlattı! "Benim öyle bir oğlum yok, gebersin orada"

Kiracı, ev sahibini öldürmüştü! "900 lira kiramı 2 bin 500'e çıkardı"

Kiracı, ev sahibini öldürmüştü! "900 lira kiramı 2 bin 500'e çıkardı"

İlginizi Çekebilir

Eski yetişkin film yıldızı anlattı! “İçimde dev bir patlama”

Eski yetişkin film yıldızı anlattı! “İçimde dev bir patlama”

Yıllarca dehşeti yaşadı! Hastalığa aldırmadan defalarca...

Yıllarca dehşeti yaşadı! Hastalığa aldırmadan defalarca...

Yazın kurtarıcı görevi üstlenecek en iyi nemlendirici yüz kremleri

Yazın kurtarıcı görevi üstlenecek en iyi nemlendirici yüz kremleri

“Yumuşak eşleriz” dedi! İtirafı olay oldu: Gözümüzün önünde...

“Yumuşak eşleriz” dedi! İtirafı olay oldu: Gözümüzün önünde...

Canını hiçe saydı! Koca bir mahalleyi faciadan böyle kurtardı

Canını hiçe saydı! Koca bir mahalleyi faciadan böyle kurtardı

Oyun oynarken kendini kaybedenlere özel en rahat oyuncu koltukları

Oyun oynarken kendini kaybedenlere özel en rahat oyuncu koltukları

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.