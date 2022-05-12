Telefon modeli öğrenme: Telefon modeli nerede yazar?

Telefona özel aksesuarlar almak istediğiniz zaman telefonunuzun modelini bilmeniz gerekir. Telefon modelinizin ne olduğunu bulmak için birden fazla yöntem vardır. Bunlardan birisi de bataryaya bakmaktır. Fakat yeni nesil akıllı telefonların arka kapakları özel ekipmanlar olmadan açılmaz. Bu durum da telefonunuzun modelini öğrenmenizi engeller.

Telefon Modeli Nerede Yazar?

Her telefonun marka ve modelini öğrenmenin en kolay yolu IMEI numarası ile e-Devlet üzerinden sorgulama yapmaktır.

15 haneli IMEI numarası ile E-Devlet üzerinden IMEI sorgulama araması yapınız.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu IMEI sorgulama sayfasına girdikten sonra, telefonunuzun ekranın çıkan 15 haneli IMEI numarasını bu alana yazınız.

Sorgula tuşuna bastıktan sonra telefonunuzun marka ve modeli bütün detaylarıyla karşınıza çıkacaktır.

Samsung markası telefonlarında model bilgisini öğrenmek için kısa bir yol geliştirmiştir.

Samsung markalı telefonunuzda #1234#’i tuşlayarak telefonunuzun marka ve modelini öğrenebilirsiniz.

Telefonumun Hangi Model Olduğunu Nasıl Öğrenirim?

Cep telefonlarının IMEI numarası için cihazın kimlik numarasıdır diyebiliriz. İki telefon aynı IMEI numarasına sahip olamaz. Her telefonun kendine özel IMEI numarası vardır. Telefonunuz kaybolduğunda ya da çalındığında takip edebilmek için IMEI numarasını bilmenizde fayda vardır.

Android cihazlarda telefon modeli öğrenme için çok basit bir yöntem vardır. Ayarlar menüsüne girdikten sonra genellikle en alt kısımda yer alan Telefon Hakkında kısmına tıklayın. Burada telefonunuzun markası ve model bilgisi veya yalnızca telefonunuzun model kodu yazar.

Ayarlar kısmında telefonunuzun modeli hakkında hiçbir bilgiye ulaşamadıysanız veya telefonunuzun bütün özellikleri hakkında daha detaylı bilgi edinmek istiyorsanız Google Play Store üzerinden yükleyeceğiniz çeşitli uygulamalardan da yardım alabilirsiniz.

Android ve Apple telefonlarda markalar telefonların modellerini marka logosunun altına ya da arka kasada bir yere yazarlar. Bu kısımlar kontrol ederek de telefonunuzun modelini öğrenebilirsiniz. Eğer buralarda yazmıyor ve yukarıda yazdığımız hiçbir işlem işe yaramıyorsa Google üzerinden arama yaparak veya telefonunuzun bataryasını kontrol ederek de modelini öğrenebilirsiniz.

Apple iOS işletim sistemine sahip iPhone modellerinde de genellikle kasanın arka kısmında yazan telefon modelini öğrenmek için Ayarlar kısmından Genel sekmesine tıklayarak sayfayı en aşağıya kaydırın. Burada yer alan Hakkında kısmına tıkladığınızda karşınıza telefonunuzun IMEI numarası ve modeli çıkacaktır. iPhone telefonlarda telefon modelini öğrenmek bu kadar basittir.



