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    4. İtirafı sosyal medyada gündem yaratmayı başardı! "Erkek arkadaşlarımı her zaman aldattım" dedi... Bulduğu çözüm tartışma yarattı

    İtirafı sosyal medyada gündem yaratmayı başardı! "Erkek arkadaşlarımı her zaman aldattım" dedi... Bulduğu çözüm tartışma yarattı

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    14.03.2024 11:22
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    Sosyal medya fenomeni Sinatra Monroe hiçbir zaman tek bir erkeğe sadık kalamayacağını söyledikten sonra gündem yarattı. İlişkilerindeki sadakat sorunun kendisini zorladığını ifade eden fenomen ismin bulduğu çözüm de çok konuşuldu.

    Erkek arkadaşlarından hiçbirine sadık kalamadığını itiraf eden sosyal medya fenomeni Sinatra Monroe, sürekli aldatan bir kişi olmasını açıklayınca gündeme geldi. PlugTalk podcastine konuşan Monroe, "Şu anki erkek arkadaşımdan önce hep aldattım. Korkunç ama doğru. Hiçbir zaman 'Bu benim tek insanım' diyemedim, hep aldattım" dedi.

    İTİRAFI ÇOK KONUŞULDU

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    İlişkilerini sorgulamaya başladığında tek eşli olmadığını fark ettiğini ifade eden Monroe, "Kendi kendime 'Muhtemelen çok eşli birisin, bunda yanlış bir şey yok' dedim. Çözümü partnerime karşı açık olmakta buldum. Tek eşli olmadığımı söylüyorum ve karşımdakinin bunun kabul etmediğini bekliyorum" dedi.

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