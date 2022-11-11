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İtirafı sosyal medyada merak uyandırdı! “Vajinalarından pinpon topu fırlattıklarını gördüm”

11.11.2022 14:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yetişkinlere özel olarak hazırlanan bir sosyal medya uygulaması üzerinden aylık abonelerine seksi fotoğraf ve videolarını satan Kassie Yeung isimli bir fenomen gençten Tayland’a gerçekleştirdiği tatilin kendisinde derin izler bıraktığını söyledi. Tayland’ta Red Light District’i ziyaret eden Yeung gördüklerine inanamadığını söyledi.

İtirafı sosyal medyada merak uyandırdı! “Vajinalarından pinpon topu fırlattıklarını gördüm”

TikTok’tan Tayland gezisinin detaylarını paylaşan ve kendisini bir hayli şaşırtan seyahat deneyiminden söz eden Yeung, Bangkok’taki Red Light District’e sadece merak ettiği için gittiğini söyledi. Red Light District’teki performansların kendisini çok etkilediğini ifade eden Yeung, “Ölmeden önce mutlaka görmelisiniz” diyerek takipçilerine seslendi.

SOSYAL MEDYANIN İLGİSİNİ ÇEKTİ

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Yaklaşık 4-5 yıl önce Tayland’a gittiğini ve herkes arasında popüler olan bir kulüpte canlı performans izlediğini dile getiren Yeung, “Yaklaşık dört yıl önce Tayland'a tatile gittim. O zaman 18 ya da 19 yaşlarındaydım ve meraklı bir gençtim. Red Light District’e girdiğimde bir sürü broşür vardı ve ben nerete gideceğimi bilmiyordum. Popüler olan bir mekana gitmeye karar verdim. Yeraltındaki gizli bir tünelden mekana giriş yaptık. Şova ‘ping pong’ deniliyordu. Kadınların vajinalarından pinpon topu fırlattıklarını gördüm” dedi.

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Sosyal medya kullanıcılarının ilgisini çeken gönderi kısa sürede binlerce beğeni ve yorum toplamayı başardı. Sosyal medya kullanıcıları bir sonraki tatillerinde mutlaka Tayland’ı ziyaret edeceklerini söyleyen yorumlarda birleşti. Bir sosyal medya kullanıcısı, “Vay canına bir sonraki tatilim Tayland’da” yorumunu yaptı. Bir diğer sosyal medya kullanıcısı ise, “1940 yılından beri aynı şovu sergiliyorlar” yorumunu ekledi.

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Anahtar Kelimeler:
Bangkok Tayland red light district

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