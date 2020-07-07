İvan Drago’nun Eski Halinden Eser Kalmadı! Dolph Lundgren Son Hali

Rocky 4 filminde Rocky’in en büyük rakibine hayat veren ve Sylvester Stallone ile aynı ringe çıkan Dolph Lundgren, yakışıklı ve kaslı vücuduyla kadınlar tarafından en beğenilen isimlerinden biriydi. Geçtiğimiz günlerde kendisinden 38 yaş küçük nişanlısı Emma Krokdal ile objektiflere yakalanan usta oyuncu görenlere “o eski halinden eser yok şimdi” dedirtti.

Aksiyon filmlerinde kamera karşısına geçmeye devam eden 62 yaşındaki oyuncu nişanlısıyla arabalarından inerken görüntülendi. Koronavirüs tedbirleri kapsamında maske kullanımına devam eden Dolph Lundgren nişanlısı Emma Krokdal ile kısa bir yürüyüş yaptıktan sonra ikili evlerinin yolunu tuttu.

Dolphon Lundgren Kimdir?

Sinema dünyasında adım atmadan önce Jamaikalı şarkıcı Grace Jones’un bodyguardlığını yapan Lundgren, 3 Kasım 1957 yılında İsveç’te doğmuştur. Avrupa karate şampiyonluğu bulunan usta isim, 160’ın üzerinde IQ’su ile de dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor. Dövüş sanatları ustası ve kimya mühendisi olan 62 yaşındaki başarılı aktör, sinema hayatına Roger Moore’un başrolünde oynadığı James Bond filmiyle adım atmıştır. 1985 yapımı Rocky 4’de oynadığı Rus boksör Ivan Drago rolü ise popülerliğini üst noktalara taşımıştır.

