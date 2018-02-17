'Hiçbir konuda baskı yok' dedi ve...

Posta gazetesinden Oya Çınar'a konuşan Sert, "Hiçbir konuda baskı yok mu sizce?" sorusuna "Hayır, hiç. Bu insanlar daha ne istiyor anlamıyorum ben. O kadar güzel bir ülkede yaşıyoruz ki. Her türlü imkanımız var. Ben çok memnunum. Sonsuza kadar Türk’üm. Türkiye’yi böyle kabul ettim, böyle seviyorum" yanıtı verdi.

‘Antep Fıstığı’ dün vizyona girdi. Oyunculuğa ısındınız mı?

Çok sevdim bu işi. Hatta bir filmde daha oynadım, ‘Yapışık Kardeşler’. O da Nisan’da vizyona girecek. Oyunculuğa devam etmek istiyorum.

16 yıldır Türkiye’desiniz...

Artık Türkiyeli’yim ben. Canım Türkiyem. Çok seviliyorum ve bunun karşılığını en iyi şekilde vermeye çalışıyorum. Anadolu’da hangi kapıyı çalsam açılır. O sevgiyi kazandım.

Nasıl sağladınız bunu?

Olduğum gibiyim. Egom yok. Herkesin başarısı beni mutlu eder. Bu bizim sektörde az olan bir şey. Kimse kimsenin başarısıyla mutlu olmuyor. Ben başarılı ve güzel kadını severim. Kıskançlığım yoktur.

Siz de epey güzel bir kadınsınız. Faydasını mı daha çok gördünüz, zararını mı?