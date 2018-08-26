Ivana Sert'in kaslı pozu olay oldu

3.5 kilo fazlası olduğunu söyleyen sosyetik ikoncan haftanın 3 günü yaptığı sporu 6 güne çıkarmıştı.

Akupunktur yöntemine de başvuran Ivana Sert "Şeker, tuz ve unu ağzıma sürmüyorum. Gazlı içeceklerde uzak duruyorum. Akşam 19.00'da yemeği kesiyorum" demişti.

Ivana'nın fotoğrafının altına gelen yorumlardan bazıları:

-Lütfen artık şu vücudu abartmayın Ivana Hanım, ya da en azından Avrupa Bayan Vücut Geliştirme Şampiyonaları’na filan girin. Tamam süpersiniz ama sizce de biraz fazla değil mi?

Ivana bu sensen seni istemiyorum artık.

Yaaa maşallah herkes böyle vücuduna iyi bakamıyor. Helal vallahi. Kıskanmanın anlamı yok. Kedi ciğer misali...

Ivana olmuşsun Ivan Dragon

Öte yandan birçok takipçisi Ivana'nın bu fotoğrafını Survivor Nagihan'a benzetti



