MAGAZİN

Ivana Sert'in kaslı pozu olay oldu

MAGAZİN HABERLERİ  | 26.08.2018 20:02 | Son Güncelleme

Modacı Ivana Sert'in, Instagram hesabından paylaştığı kaslı fotoğrafı eleştiri yağmuruna tutuldu

Ivana Sert'in kaslı pozu olay oldu

3.5 kilo fazlası olduğunu söyleyen sosyetik ikoncan haftanın 3 günü yaptığı sporu 6 güne çıkarmıştı.

Akupunktur yöntemine de başvuran Ivana Sert "Şeker, tuz ve unu ağzıma sürmüyorum. Gazlı içeceklerde uzak duruyorum. Akşam 19.00'da yemeği kesiyorum" demişti.

Ivana'nın fotoğrafının altına gelen yorumlardan bazıları:

2116390_810x458

-Lütfen artık şu vücudu abartmayın Ivana Hanım, ya da en azından Avrupa Bayan Vücut Geliştirme Şampiyonaları’na filan girin. Tamam süpersiniz ama sizce de biraz fazla değil mi?

  • Ivana bu sensen seni istemiyorum artık.

  • Yaaa maşallah herkes böyle vücuduna iyi bakamıyor. Helal vallahi. Kıskanmanın anlamı yok. Kedi ciğer misali...

  • Ivana olmuşsun Ivan Dragon

Öte yandan birçok takipçisi Ivana'nın bu fotoğrafını Survivor Nagihan'a benzetti


PARTNERÇok sayıda erkeğe aynı yerde randevu verdi!Çok sayıda erkeğe aynı yerde randevu verdi!
Xenia Deli: Hem anneyim hem çalışıyorumXenia Deli: Hem anneyim hem çalışıyorum
Kaza geçiren Sibel Can'dan önemli mesaj!Kaza geçiren Sibel Can'dan önemli mesaj!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
İvana Sert ıvana sert kas

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi Malazgirt'te açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi Malazgirt'te açıkladı

Meteoroloji’den son dakika hava durumu uyarısı! Yarın başlıyor - İstanbul hava durumu raporu

Meteoroloji’den son dakika hava durumu uyarısı! Yarın başlıyor - İstanbul hava durumu raporu

Aziz Sancar: Ben küsüm ülkeye!

Aziz Sancar: Ben küsüm ülkeye!

Meksikalı milyarder, Acun Ilıcalı için geldi

Meksikalı milyarder, Acun Ilıcalı için geldi

Kurban eti hastanelik etti! Korkunç gerçek hastanede ortaya çıktı

Kurban eti hastanelik etti! Korkunç gerçek hastanede ortaya çıktı

Aile boyu rezalet!

Aile boyu rezalet!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Keremcem kadrodan çıkarıldı mı? Açıkladı

Keremcem kadrodan çıkarıldı mı? Açıkladı

Xenia Deli: Hem anneyim hem çalışıyorum

Xenia Deli: Hem anneyim hem çalışıyorum

Kaza geçiren Sibel Can'dan önemli mesaj!

Kaza geçiren Sibel Can'dan önemli mesaj!

Müzeyyen Senar’a özel anma

Müzeyyen Senar’a özel anma

Ceyda Düvenci eşi Bülent Şakrak'ın yeni yaşını kutladı

Ceyda Düvenci eşi Bülent Şakrak'ın yeni yaşını kutladı

Bülent Ersoy ve Gülşah Saraçoğlu barıştı

Bülent Ersoy ve Gülşah Saraçoğlu barıştı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.