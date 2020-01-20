MAGAZİN
  4. Ivana Sert'ten buz gibi havada jakuzi keyfi

Ivana Sert'ten buz gibi havada jakuzi keyfi

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.01.2020 16:13 | Son Güncelleme

Ivana Sert, okulların tatile girmesiyle birlikte oğlu Ateş alıp tatile gitti. Finlandiya’ya giden Sert buz gibi havada yaptığı jakuzi keyfini sosyal meydadan paylaştı.

Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan ve yoğun iş temposu içerisinde kendisine fırsat yaratarak dikkat çekici paylaşımlara imza atan Ivana Sert, bu defa oğluyla birlikte çıktığı tatile dair kareler paylaştı.

Finlandiya’ya giden ve burada kaldığı otelden görüntüler ve kısa videolar paylaşan Sert, soğuk havayı ne kadar sevdiğini paylaşımlarıyla gösterdi.

Kaldığı odanın balkonunda bulunan jakuzide oğlu Ateş’le birlikte keyifli vakit geçiren Ivana Sert, bikinili görüntüleriyle çekici fiziğini de gözler önüne serdi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Kilolu diye çekime kabul edilmeyince isyan etti! Kilolu diye çekime kabul edilmeyince isyan etti!
Azerbaycan 20 Ocak Katliamı konulu fotoğraf sergisi açıldıAzerbaycan 20 Ocak Katliamı konulu fotoğraf sergisi açıldı
Konya'da 420 bin lira ödüllü İslam Sanatları YarışmasıKonya'da 420 bin lira ödüllü İslam Sanatları Yarışması
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
İvana Sert, Ivana Sert instagram,

En Çok Okunan Haberler

Haziran'da erken seçim mi var?

Haziran'da erken seçim mi var?

800 liraya alıp 20 bin liraya satıyorlar

800 liraya alıp 20 bin liraya satıyorlar

Çarpıcı sonuçlar: HDP'den yüzde 60 destek alıyor

Çarpıcı sonuçlar: HDP'den yüzde 60 destek alıyor

Ünlü futbolcu müjdeli haberi verdi

Ünlü futbolcu müjdeli haberi verdi

'Usulsüz engelli raporu' operasyonunda yeni gelişme!

'Usulsüz engelli raporu' operasyonunda yeni gelişme!

İstanbul'da kar sürprizi! Beyaza büründü

İstanbul'da kar sürprizi! Beyaza büründü

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Sosyal medya ayağa kalktı! Tepki yağdı

Sosyal medya ayağa kalktı! Tepki yağdı

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Çocuğunu aramaya geldi, acı gerçekle yüzleşti!

Çocuğunu aramaya geldi, acı gerçekle yüzleşti!

Çağla Şıkel ölümden döndü! Her şey saniyeler içinde oldu

Çağla Şıkel ölümden döndü! Her şey saniyeler içinde oldu

Okuyucu Yorumları 1 yorum
ivana sert nedir ne değildir. yıllardır haberini görürüm kimdir, ne iş yapar. neden sert diye lakabı var. aklımda deli sorular ama önemsiz olduğu için bakmıyorum. jakuzi güzeldir zengin olsak bizde girerdik deyip bırakıyorum.
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Azerbaycan 20 Ocak Katliamı konulu fotoğraf sergisi açıldı

Azerbaycan 20 Ocak Katliamı konulu fotoğraf sergisi açıldı

Konya'da 420 bin lira ödüllü İslam Sanatları Yarışması

Konya'da 420 bin lira ödüllü İslam Sanatları Yarışması

Vedat Milor'e takipçisi 'Defol İsrail’e git Yahudi' deyince...

'Defol İsrail’e git Yahudi' yazısını okuyunca...

İzel yılların acısını şimdi çıkarıyor!

İzel yılların acısını şimdi çıkarıyor!

Anadolu Medeniyetleri Müzesi'nde Latin, Avrupa ve Türk müziği konseri

Anadolu Medeniyetleri Müzesi'nde Latin, Avrupa ve Türk müziği konseri

 ‘Baba parası’ oyuncularına yoğun ilgi

 ‘Baba parası’ oyuncularına yoğun ilgi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.