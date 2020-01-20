Ivana Sert'ten buz gibi havada jakuzi keyfi

Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan ve yoğun iş temposu içerisinde kendisine fırsat yaratarak dikkat çekici paylaşımlara imza atan Ivana Sert, bu defa oğluyla birlikte çıktığı tatile dair kareler paylaştı.

Finlandiya’ya giden ve burada kaldığı otelden görüntüler ve kısa videolar paylaşan Sert, soğuk havayı ne kadar sevdiğini paylaşımlarıyla gösterdi.

Kaldığı odanın balkonunda bulunan jakuzide oğlu Ateş’le birlikte keyifli vakit geçiren Ivana Sert, bikinili görüntüleriyle çekici fiziğini de gözler önüne serdi.

