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Ivory Aquino, ilk büyük transseksüel karaktere hayat verecek! Çekimleri devam ediyor

25.01.2022 17:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İlk olarak 2011 yılında Gail Simone tarafından yazılan Batgirl çizgi romanında okurların karşısına çıkan Alysia Yeoh, ana akım bir çizgi romanda, çağdaş bir bağlamda yazılmış ilk büyük transseksüel karakter olarak kabul ediliyor. HBO'nun "Batgirl" filminin kadrosuna katılan Aquino, Alysia Yeoh karakterine hayat verecek.

Ivory Aquino, ilk büyük transseksüel karaktere hayat verecek! Çekimleri devam ediyor

When We Rise, Lapsis, Lingua Franca gibi yapımlarda rol alan Ivory Aquino, HBO Max'te yayınlanacak olan Batgirl filminin oyuncu kadrosuna katıldı. Aquino, Batgirl’ün ev arkadaşı olan Alysia Yeoh karakterini canlandıracak.

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VİZYON TARİHİ HENÜZ BELLİ DEĞİL

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Kendisi de transseksüel bir birey olan Ivory Aquino, DC Comics çizgi romanlarından uyarlanan bir filmde yer alan ilk trans karakteri canlandırmış olacak. Adil El Arbi ve Bilall Fallah tarafından yönetilen Batgirl'ün yayın tarihi henüz belli değil.

Batgirl filminin çekimleri İskoçya'nın Glasgow şehrinde devam ediyor. Film, Gotham Polis Komiseri James Gordon'ın kızı olan Barbara Gordon'ın Batgirl'e dönüşme hikayesini anlatacak. Batgirl rolünde Leslie Grace'i izleyeceğiz. Komiser Gordon'a ise, aynı karakteri Justice League filminde de canlandıran J.K. Simmons hayat verecek. Böylece filmin Zack Snyder'ın yönettiği Justice League filmi ile bağlantısı olacak.

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