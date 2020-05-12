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İYİ Parti-HDP gerilimi büyüyor! Yavuz Ağıralioğlu'ndan Sırrı Süreyya Önder'e sert yanıt

POLİTİKA HABERLERİ  | 12.05.2020 09:59 | Son Güncelleme

İYİ Parti lideri Meral Akşener'in açıklamaları sonrası başlayan tartışma büyüyor. HDP'li Sırrı Süreyya Önder'in "Dün bize aracı gönderen, 'Şurada kiminle çalışalım? Şunu nasıl yapalım?' diye fikrimizi merak eden bir siyasal parti, bugün bize koordinat biçemez" sözlerine yanıt veren İYİ Parti Sözcüsü Yavuz Ağıralioğlu, "Partimizde, evlatlarımızın katillerine katil diyemeyen HDP'ye fikrini, zikrini sorabilecek bir tane alçak yoktur" dedi.

İYİ Parti-HDP gerilimi büyüyor! Yavuz Ağıralioğlu'ndan Sırrı Süreyya Önder'e sert yanıt

İYİ Parti Sözcüsü Yavuz Ağıralioğlu, eski HDP milletvekili Sırrı Süreyya Önder’in İYİ Parti’nin aracılar göndererek HDP’yle nasıl çalışabileceklerini sorduğu açıklamasına yanıt verdi.

İYİ PARTİLİ AĞIRALİOĞLU: BİZ ALÇAKLARLA SİYASET YAPMIYORUZ

Önder’in sözlerini iftira olarak nitelendiren Yavuz Ağıralioğlu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada “Siyaset er meydanıdır, film seti değildir. Biz, siyasetimizi, bütün açık yürekliliğimizle milletimizin huzurunda yapıyoruz. İYİ Parti’ye dönük iftira kampanyasının bir hududu yok galiba! Evlatlarımız birer birer şehit olurken; partimizde, evlatlarımızın katillerine katil diyemeyen HDP’ye fikrini, zikrini sorabilecek bir tane alçak yoktur. Biz, alçaklarla siyaset yapmıyoruz. Varsa gereğini yaparız” ifadelerini kullandı.

Çözüm süreci döneminde Dolmabahçe Sarayı’ndaki görüşmeyi hatırlatan Ağıralioğlu, şöyle devam etti:

“Sırrı Bey’in aklı Dolmabahçe görüşmelerine gittiyse, bilsin ki henüz İYİ Parti daha kurulmamıştı. HDP’ye fikrini, zikrini soranlar mevcut iktidardı. Karıştırmasın. Kandil’e birilerini gönderip siyaset belirleyenler ve ortakları bize ahkâm kesemez. Herkes kendisine baksın.1

NE OLMUŞTU?

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 23 Nisan’da Haber Global TV’de yayınlanan “Jülide Ateş ile 40” programında “İYİ Parti HDP’yi nereye konumlandırıyor?” sorusu üzerine “PKK, terör örgütünün yanına konumlandırıyor. Hep bunu söyledik. Millet İttifakı’nın bileşenlerine baktığınız zaman, 24 Haziran’da Demokrat Parti var, Saadet Partisi var, İYİ Parti ve CHP var. Yerel yönetimlerle ilgili sadece İYİ Parti ve CHP var. Seçmen oy vermiştir ona söyleyecek bir sözümüz yok. Yani seçmenler hiçbir zaman hiçbir siyasi partini tapulu malı değildir” demişti.

HDP'li Sırrı Sürreyya Önder, 8 Mayıs günü Medyascope’ta Ruşen Çakır’ın sorularını cevaplarken Akşener’in açıklamasına yanıt vermiş "Dün bize aracı gönderen, ‘Şurada kiminle çalışalım? Nasıl çalışalım? Şunu nasıl yapalım?’ diye fikrimizi merak eden bir siyasal parti, bugün bize koordinat biçemez. İYİ Parti’yi kastediyorum. ‘Bizim nazarımızda HDP şuradadır’ falan gibi bir şey diyemez. Bu saygısızlığı bugün yapabiliyorlarsa, o gün, bizim bu ilkeselliği dayatmış olmamamızdan dolayıdır. İYİ Parti’ye hiç kızmıyorum ya da onun liderine. Biz o gün böyle yapmakla ve bu bağra basılan taşı da kimsenin merak etmemesi ile, bugün böylesi değerlendirmelerin muhatabı oluyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

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