İYİ Parti-HDP gerilimi büyüyor! Yavuz Ağıralioğlu'ndan Sırrı Süreyya Önder'e sert yanıt

“Sırrı Bey’in aklı Dolmabahçe görüşmelerine gittiyse, bilsin ki henüz İYİ Parti daha kurulmamıştı. HDP’ye fikrini, zikrini soranlar mevcut iktidardı. Karıştırmasın. Kandil’e birilerini gönderip siyaset belirleyenler ve ortakları bize ahkâm kesemez. Herkes kendisine baksın.1

NE OLMUŞTU?

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 23 Nisan’da Haber Global TV’de yayınlanan “Jülide Ateş ile 40” programında “İYİ Parti HDP’yi nereye konumlandırıyor?” sorusu üzerine “PKK, terör örgütünün yanına konumlandırıyor. Hep bunu söyledik. Millet İttifakı’nın bileşenlerine baktığınız zaman, 24 Haziran’da Demokrat Parti var, Saadet Partisi var, İYİ Parti ve CHP var. Yerel yönetimlerle ilgili sadece İYİ Parti ve CHP var. Seçmen oy vermiştir ona söyleyecek bir sözümüz yok. Yani seçmenler hiçbir zaman hiçbir siyasi partini tapulu malı değildir” demişti.

HDP'li Sırrı Sürreyya Önder, 8 Mayıs günü Medyascope’ta Ruşen Çakır’ın sorularını cevaplarken Akşener’in açıklamasına yanıt vermiş "Dün bize aracı gönderen, ‘Şurada kiminle çalışalım? Nasıl çalışalım? Şunu nasıl yapalım?’ diye fikrimizi merak eden bir siyasal parti, bugün bize koordinat biçemez. İYİ Parti’yi kastediyorum. ‘Bizim nazarımızda HDP şuradadır’ falan gibi bir şey diyemez. Bu saygısızlığı bugün yapabiliyorlarsa, o gün, bizim bu ilkeselliği dayatmış olmamamızdan dolayıdır. İYİ Parti’ye hiç kızmıyorum ya da onun liderine. Biz o gün böyle yapmakla ve bu bağra basılan taşı da kimsenin merak etmemesi ile, bugün böylesi değerlendirmelerin muhatabı oluyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

