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İYİ Parti İstanbul il binasına mermiler isabet etmişti! Gözaltına alınan şüpheli ile ilgili yeni gelişme

01.04.2023 11:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İYİ Parti İstanbul İl Binası'na isabet eden kurşunlarla ilgili gözaltına alınan inşaat bekçisi M.E. adliyeye sevk edildi. Öte yandan İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı'na isabet eden kurşunların sıkıldığı inşaatın lazer ile tespit edildiği belirlendi.

İYİ Parti İstanbul il binasına mermiler isabet etmişti! Gözaltına alınan şüpheli ile ilgili yeni gelişme

İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı'na isabet eden kurşunlarla ilgili yapılan çalışmaların ardından Bayrampaşa'da olayda kullanılan, bulundurma ruhsatlı silahla birlikte göz altına alınan inşaat bekçisi M.E. Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirildi. Sorgusu tamamlanan şüpheli adliyeye sevk edildi

GENİŞ ÇAPLI İNCELEME BAŞLATILDI

Öte yandan İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı'nın Zeytinburnu D100 karayolu kenarındaki binasına 2 mermi isabet etti. Sabah binaya gelen görevlilerin kurşun izlerini fark etmesi üzerine polise bilgi verildi. Olay yerine gelen polis ekipleri konuyla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.

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LAZER İLE TESPİT EDİLDİ

İstanbul Emniyet Müdürlüğü şüpheli ya da şüphelilerin tespit edilmesi için özel bir ekip kurdu. Bu ekip, lazer kullanarak yaptıkları alan çalışmalarından önce merminin nereden geldiğini belirledi. Kurşunların binanın karşısında bulunan D100 karayolu kenarında yapımı devam eden bir inşaattan geldiğini tespit eden ekipler, çalışmalarını o bölgede yoğunlaştırdı. İnşaatın güvenlik kameralarını inceleyen polis, silah sıkan kişinin inşaatın bekçisi M.E. olduğunu belirledi. Polis tarafından evinde gözaltına alınan M.E. işlemleri için emniyete götürüldü. M.E.'nin akşam inşaata hırsız girdiğini fark etmesi üzerine hırsızları korkutmak ve kaçırtmak için silah sıktığı, hırsızlar parti binası yönüne kaçınca o tarafa doğru hedef aldığı ve kurşunlardan 2 tanesinin de parti binasına isabet ettiği tespit edildi.

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Kaynak: DHA


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