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İYİ Parti İzmir adayını duyurdu Tunç Soyer'den ilk açıklama geldi! Ümit Özlale, CHP için risk yaratır mı?

21.09.2023 07:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İYİ Parti’den yerel seçimlere tek başına katılma kararı sonrası ilk hamle İzmir için geldi. İzmir için Ümit Özlale, Meral Akşener tarafından aday olarak resmen açıklandı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ise "İYİ Parti'den Özlale’nin adaylığı İzmir’de CHP için bir risk yaratır mı?” sorusuna, “Asla, İzmir asla vazgeçmez” yanıtını verdi.

İYİ Parti İzmir adayını duyurdu Tunç Soyer'den ilk açıklama geldi! Ümit Özlale, CHP için risk yaratır mı?

İYİ Parti’nin İzmir hamlesi sonrası siyasi kulisler hareketlendi. Meral Akşener, yerel seçimlerde partisinin İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan adayının Ümit Özlale olduğunu duyurdu. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Özlale'nin adaylığına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Gazete Duvar'da yer alan haberde Soyer, Özlale’nin adaylığına ilişkin, "Hayırlı olsun. Daha benim adaylığım kesinleşmedi. Ben sadece aday olma arzumu, niyetimi ifade ettim. Daha aday değilim. O nedenle adaylığını ifade etmiş biriyle ilgili bir şey söylemem doğru olmaz" dedi.

SOYER'DEN AKŞENER'E CEVAP

Özlale’nin adaylığını açıklayan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in, "İzmir’i kokudan ve sığınmacıdan kurtaracak Özlale" ifadeleri hatırlatılan Soyer, "Biraz arkadan geliyorlar. Kokudan çoktan kurtuldu İzmir. Sığınmacıları da ne biz getirdik ne onlarla ilgili politikaların sahibiyiz ne götürmek konusunda bir hukukumuz var. Biz sadece yerel yönetimiz. Sığınmacılar devlet, hükümet politikası gerektiriyor" diye konuştu.

Soyer, "Özlale’nin adaylığı İzmir’de CHP için bir risk yaratır mı?" sorusunu ise “Asla. İzmir asla vazgeçmez” diyerek yanıtladı.

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Tunç Soyer İzmir İYİ Parti aday

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