İYİ Partili isimden Kılıçdaroğlu'na Ronaldo ve Messi'li gönderme! 'Benden bu kadar'

Türkiye, 28 Mayıs'ta cumhurbaşkanı seçimi için sandığa gitti. Resmi olmayan sonuçlara göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu'nu geride bırakarak seçimi tamamladı.

İBB İYİ Parti Grup Başkan Vekili İbrahim Özkan, sosyal medya paylaşımında çok konuşulacak ifadeler kullandı. Özkan, Kılıçdaroğlu'na göndermede bulunduğu paylaşımında Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ı kastederek şu ifadelere yer verdi:

"Ronaldo ve Messi gibi iki futbolcuyu yedek kulübesinde bekleten teknik direktör suçlu... Benden bu kadar…Bana da yakışan; Tebrikler Recep Tayyip Erdoğan…"

Ronaldo ve Messi gibi iki futbolcuyu yedek kulübesinde bekleten teknik direktör suçlu..

Benden bu kadar…

Bana da yakışan;

Tebrikler Recep Tayyip Erdoğan… — İbrahim ÖZKAN (@ibrahim_ozkan61) May 28, 2023



