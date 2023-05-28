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İYİ Partili isimden Kılıçdaroğlu'na Ronaldo ve Messi'li gönderme! 'Benden bu kadar'

28.05.2023 20:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye ikinci turda sandığa gitti. Resmi olmayan sonuçlara göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu'nu geride bıraktı. İBB İYİ Parti Grup Başkan Vekili İbrahim Özkan, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Özkan, Kılıçdaroğlu'na Ronaldo ve Messi'li gönderme yaptığı paylaşımında "Benden bu kadar" ifadelerini kullandı.

İYİ Partili isimden Kılıçdaroğlu'na Ronaldo ve Messi'li gönderme! 'Benden bu kadar'

Türkiye, 28 Mayıs'ta cumhurbaşkanı seçimi için sandığa gitti. Resmi olmayan sonuçlara göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu'nu geride bırakarak seçimi tamamladı.

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İBB İYİ Parti Grup Başkan Vekili İbrahim Özkan, sosyal medya paylaşımında çok konuşulacak ifadeler kullandı. Özkan, Kılıçdaroğlu'na göndermede bulunduğu paylaşımında Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ı kastederek şu ifadelere yer verdi:

"Ronaldo ve Messi gibi iki futbolcuyu yedek kulübesinde bekleten teknik direktör suçlu... Benden bu kadar…Bana da yakışan; Tebrikler Recep Tayyip Erdoğan…"


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