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  4. İYİ Partili Koray Aydın'dan hakkında gündem olan iddialara yanıt! "Karanlık odaklar tarafından servis edildi"

İYİ Partili Koray Aydın'dan hakkında gündem olan iddialara yanıt! "Karanlık odaklar tarafından servis edildi"

05.03.2023 15:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Siyasetin gündemindeki hareketliliğin merkezinde yer alan İYİ Parti'den Koray Aydın hakkında ortaya atılan iddiaların gündem olmasının ardından Aydın sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Açıklamasında iddiayı ortaya atanlarla ilgili hukuki sürece başvuracağını belirten Aydın, "alçakça" diye nitelediği iddiaları yalanladı.

İYİ Partili Koray Aydın'dan hakkında gündem olan iddialara yanıt! "Karanlık odaklar tarafından servis edildi"

İYİ Parti Siyasi İşler Başkanı Koray Aydın, sosyal medyada hakkında gündem olan iddiaya yanıt verdi. "İYİ Parti iktidarında ülkenin kaynaklarını yağmalayanlardan ve yolsuzluk yapanlardan hesap sorulacağını" ifade eden Aydın, iddianın İYİ Parti'yi ve kendisini karalamak için öne sürüldüğünü savundu.

"İDDİALAR KARANLIK ODAKLAR TARAFINDAN SERVİS EDİLDİ"

Aydın, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Karanlık odaklar tarafından, şahsımı ve İyi Parti'yi karalamak amacıyla basın ve sosyal medyaya servis edilen "Beşli Çete" temsilcisi ile görüştüğüm yönündeki iddialar, alçakça bir iftiradır ve gerçek dışıdır. Bu iftirayı atan ve yayanlar hakkında yargıda hesabı sorulacaktır. 'Beşli Çete' kavramını ilk kez ortaya atan ve Türk kamuoyuna mal eden İYİ Parti ve cesur liderimiz Sayın Meral Akşener'dir. Türk milleti emin olsun, İYİ Parti iktidarında "Beşli Çete"den, ülkemizin kaynaklarını yağmalayanlardan ve yolsuzluk yapanlardan mutlaka hesap sorulacaktır."

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Koray Aydın İYİ Parti

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