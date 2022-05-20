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İyilik dizisinin Damla'sı Sera Kutlubey'i bir de Instagram'da görün! Pozlarıyla nefes kesti

20.05.2022 10:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sera Kutlubey son zamanlarda ekran önünde dikkat çeken isimlerden biri oldu. Aynı performansı sosyal medyada da gösteren Kutlubey'in 614 bin takipçisi bulunuyor. Kutlubey, Instagram pozlarıyla beğeni yağmuruna tutuluyor.

İyilik dizisinin Damla'sı Sera Kutlubey'i bir de Instagram'da görün! Pozlarıyla nefes kesti

Lisans eğitimini Haliç Üniversitesi Tiyatro Bölümü'nde alan Sera Kutlubey şimdilerde başrollerinde Hatice Şendil Sağyaşar, İsmail Demirci gibi oyuncuların yer aldığı İyilik dizisinde Damla rolüne hayat veriyor. Zalim İstanbul dizisinde de rol alan Kutlubey'in Instagram pozları dikkat çekiyor.

İyilik dizisinin Damla'sı Sera Kutlubey'i bir de Instagram'da görün!

24 Ekim 1997 İstanbul doğumlu Sera Kutlubey 25 yaşındadır.

İyilik dizisinin Damla'sı Sera Kutlubey'i bir de Instagram'da görün!

Ünlü oyuncu ilk deneyimini 2016'da rol aldığı Kehribar dizisiyle edindi.

İyilik dizisinin Damla'sı Sera Kutlubey'i bir de Instagram'da görün!

Babam ve Ailesi dizisinde de rol alan Kutlubey, İsimsizler dizisinde Seher rolünü oynadı.

İyilik dizisinin Damla'sı Sera Kutlubey'i bir de Instagram'da görün!

Zalim İstanbul dizisindeki Cemre rolüyle beğeni toplayan ünlü isim şimdilerde İyilik dizisi ile seyircilerle buluşuyor.

İyilik dizisinin Damla'sı Sera Kutlubey'i bir de Instagram'da görün!

İşte Sera Kutlubey'in Instagram pozları...

İyilik dizisinin Damla'sı Sera Kutlubey'i bir de Instagram'da görün!

İyilik dizisinin Damla'sı Sera Kutlubey'i bir de Instagram'da görün!

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Instagram
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