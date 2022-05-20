İyilik dizisinin Damla'sı Sera Kutlubey'i bir de Instagram'da görün! Pozlarıyla nefes kesti

Lisans eğitimini Haliç Üniversitesi Tiyatro Bölümü'nde alan Sera Kutlubey şimdilerde başrollerinde Hatice Şendil Sağyaşar, İsmail Demirci gibi oyuncuların yer aldığı İyilik dizisinde Damla rolüne hayat veriyor. Zalim İstanbul dizisinde de rol alan Kutlubey'in Instagram pozları dikkat çekiyor.
24 Ekim 1997 İstanbul doğumlu Sera Kutlubey 25 yaşındadır.
Ünlü oyuncu ilk deneyimini 2016'da rol aldığı Kehribar dizisiyle edindi.
Babam ve Ailesi dizisinde de rol alan Kutlubey, İsimsizler dizisinde Seher rolünü oynadı.
Zalim İstanbul dizisindeki Cemre rolüyle beğeni toplayan ünlü isim şimdilerde İyilik dizisi ile seyircilerle buluşuyor.
İşte Sera Kutlubey'in Instagram pozları...
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