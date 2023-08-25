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İyilik'in Nehir'i Mina Akdin kimdir, kaç yaşında? Mina Akdin hangi yapımlarda rol aldı?

25.08.2023 14:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yayınlandığı dönemde büyük bir ilgiyle izlenen başrollerinde Hatice Şendil ve İsmail Demirci'nin yer aldığı İyilik dizisinde hayat verdiği Nehir karakteriyle büyük beğeni toplayan Mina Akdin sempatik tavırları ve başarılı oyunculuk performansıyla dikkat çekmişti. Şimdilerde Aile Çıkmazı filmiyle izleyicisinin karşısına çıkmaya hazırlanan Mina Akdin'in kim olduğu ise merak edildi. Peki, Mina Akdin kimdir, kaç yaşındadır? İşte hakkında tüm merak edilenler...

Hatice Şendil, İsmail Demirci, Sera Kutlubey ve Perihan Savaş gibi isimlerin rol aldığı İyilik dizisinde hayat verdiği Nehir karakteriyle büyük bir çıkış yakalayan Mina Akdin şimdilerde yönetmen koltuğunda Emre Bahadır Çırakoğlu'nun oturduğu, komedi ve macerayı harmanlayan "Aile Çıkmazı" filmiyle izleyicisinin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Peki Mina Akdin kimdir? İşte hakkında tüm bilgiler...

MİNA AKDİN KİMDİR?

Sempatik tavırları ve başarılı performansıyla dikkat çeken Mina Akdin 4 Ekim 2012’de Hollanda Amsterdam’da dünyaya geldi.

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Bu zamana kadar birçok reklam filminde rol alan Mina Akdin, ilk oyunculuk deneyimini 2022 yılında rol aldığı İyilik dizisinde Nehir adlı bir çocuk karakteriyle yaşadı.

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Layla Şirin ajansın oyuncusu olan Mina Akdin, şimdilerde Ferit Aktuğ, Bihter Dinçel, Muharrem Türkseven ve Ruhi Sarı'nın başrolleri paylaştığı Aile Çıkmazı filmiyle izleyicisinin karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

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