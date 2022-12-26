Izabel Goulart ve futbolcu sevgilisi Kevin Trapp Noel tatilinde aşka geldi! Plajda sarmaş dolaş

Almanya milli takımının kalecisi Kevin Trapp'in nişanlısı Izabel Goulart Dünya Kupası sonrası soluğu tatilde aldı.Karayipler'de görüntülenen çift tüm gün güneş ve denizin tadını çıkardı.

38 yaşındaki Brezilyalı güzel, nişanlısı Kevin Trapp ile tropikal bir tatil geçirdikleri ada, St.Travel and Leisure'a göre zenginler ve ünlüler arasında popüler . Pek çok ziyaretçi oraya yatla veya özel olarak geliyor.

Kaleci, yüzme şortuyla kaslı formunu sergiledi. Çift atletik bir görüntü sergilerken kırmızı ve beyaz Noel Baba şapkası takmayı ihmal etmedi.

Kevin kumun üzerinde uzanırken, sevgilisinin ellerini tutarken şınav çekiyor gibi görüntü verdi.

Çift, kumda jimnastik hareketi yapmaya çalıştı ve Izabel'in ayak bileğini tutması ve Kevin'in omuzlarını tutmasıyla birbirlerine büyük bir güven içinde olduklarını gösterdiler.



