İzdivaç programıyla adını duyurdu! İşte Naz Mila'nın son hali

Bir döneme damga vuran izdivaç programlarıyla ünlenen ardından ise sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık konuşulan Naz Mila son haliyle merak konusu oldu.

Zaman zaman müstehcen pozlara imza atan Naz Mila kendini spora verdi.

Spor pozlarını sosyal medyadan yayınlayan ve kıvrımlarını sergileyen Naz Mila'nın son haline yorum yağdı.

Seneler önce katılmış olduğu bir evlilik programında yaptığı hareketlerle dikkat çeken ve tanınan Naz Mila, 'Zehirli Tohumlar' filminde rol almıştı.

NAZ MİLA KİMDİR?

Aslen Azerbaycanlı olan Naz Mila, ismini ilk olarak izdivaç programıyla duyurmuştu.



Zuhal Topal’ın sunduğu Evleneceksen gel isimli programın popüler gelin adayların biriydi.

Programın sonlanması ardından sosyal medya hesaplarından sıkça cesur paylaşımları ile adından söz ettiren Naz Mila, 1992 yılında dünyaya geldi. Naz Mila’nın eski evliliğinden Milana isminde bir kızı var.







