MAGAZİN

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. İzdivaç programıyla adını duyurdu! İşte Naz Mila'nın son hali

İzdivaç programıyla adını duyurdu! İşte Naz Mila'nın son hali

29.02.2024 13:06
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir dönem popüler olan evlilik programlarına çıkarak adını duyuran Naz Mila, sosyal medyayı aktif kullanan bir isim. Kendini spora veren Naz Mila son haliyle dikkat çekti.

İzdivaç programıyla adını duyurdu! İşte Naz Mila'nın son hali

Bir döneme damga vuran izdivaç programlarıyla ünlenen ardından ise sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık konuşulan Naz Mila son haliyle merak konusu oldu.

Zaman zaman müstehcen pozlara imza atan Naz Mila kendini spora verdi.

Spor pozlarını sosyal medyadan yayınlayan ve kıvrımlarını sergileyen Naz Mila'nın son haline yorum yağdı.

kkk

Seneler önce katılmış olduğu bir evlilik programında yaptığı hareketlerle dikkat çeken ve tanınan Naz Mila, 'Zehirli Tohumlar' filminde rol almıştı.

klı

NAZ MİLA KİMDİR?

Aslen Azerbaycanlı olan Naz Mila, ismini ilk olarak izdivaç programıyla duyurmuştu.

oopğo
Zuhal Topal’ın sunduğu Evleneceksen gel isimli programın popüler gelin adayların biriydi.

Programın sonlanması ardından sosyal medya hesaplarından sıkça cesur paylaşımları ile adından söz ettiren Naz Mila, 1992 yılında dünyaya geldi. Naz Mila’nın eski evliliğinden Milana isminde bir kızı var.

Youtube


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
"Özellikle cinsellikte..." deyince ne diyeceğini bilemedi "Özellikle cinsellikte..." deyince ne diyeceğini bilemedi
Paris sokaklarında iç çamaşırı giymeden dolaştı! Alacağı ceza...Paris sokaklarında iç çamaşırı giymeden dolaştı! Alacağı ceza...
Ebru Gündeş ile Murat Özdemir düğünü sonrası eski eş patladıEbru Gündeş ile Murat Özdemir düğünü sonrası eski eş patladı
Anahtar Kelimeler:
Naz Mila sosyal medya evlilik
En Çok Okunan Haberler
Herkes kendini hazırlasın sıcaklar, geliyor! 1 derece büyük risklere gebe: 2024'te rekoru göreceğiz

Herkes kendini hazırlasın sıcaklar, geliyor! 1 derece büyük risklere gebe: 2024'te rekoru göreceğiz

Cezaevinde cinsel ilişki skandalı! 30 mahkum ve gardiyan arasındaki ilişki yumağı...

Cezaevinde cinsel ilişki skandalı! 30 mahkum ve gardiyan arasındaki ilişki yumağı...

Eski sevgilisi tarafından katledildi! Karar belli oldu, ailesi isyan etti

Eski sevgilisi tarafından katledildi! Karar belli oldu, ailesi isyan etti

İzdivaç programıyla adını duyurdu! İşte son hali

İzdivaç programıyla adını duyurdu! İşte son hali

CHP itiraz etti, İYİ Parti Mamak Belediye Başkan adayı düşürüldü

CHP itiraz etti, İYİ Parti Mamak Belediye Başkan adayı düşürüldü

İki tırın arasında kağıt gibi sıkıştı! Gören dondu kaldı

İki tırın arasında kağıt gibi sıkıştı! Gören dondu kaldı

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Şubat sonu indirimlerinin kaçırmamanız gereken ürünleri burada!

Şubat sonu indirimlerinin kaçırmamanız gereken ürünleri burada!

"Adımın ve soyadımın baş harflerini birleştirince utanıyorum"

"Adımın ve soyadımın baş harflerini birleştirince utanıyorum"

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Su geçirmez, ısı yalıtımlı, ömürlük bir ayakkabı arıyorsanız o burada!

Su geçirmez, ısı yalıtımlı, ömürlük bir ayakkabı arıyorsanız o burada!

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.