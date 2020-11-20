İzlemezseniz çok şey kaçırırsınız! Kasım ayının en popüler dizileri

Yabancı dizi izlemek isteyip karar veremeyenler için; yeryüzündeki tüm ülkelerin ve tüm dönemlerin sinema ve televizyon filmleri, film yıldızları ve dizileri hakkında bilgiler barındıran IMDb'nin en popüler diziler kategorisi fikir verici olabilir.

EN POPÜLER DİZİLER

Listenin zirvesinde mini dizi The Queen's Gambit yer alırken onu bilimkurgu yapımı The Mandalorian takip etti.

En popüler diziler kategorisinde yeni yapımlar haricinde 1998 yapımı Dawson's Creek, efsane komedi dizisi The Office ve bitmesine rağmen popülerliği süren Game of Thrones gibi diziler de yer aldı.