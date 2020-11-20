Mynet Trend
  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Sinema TV
  4. İzlemezseniz çok şey kaçırırsınız! Kasım ayının en popüler dizileri

İzlemezseniz çok şey kaçırırsınız! Kasım ayının en popüler dizileri

Yasemin Artunc Yasemin Artunc
SİNEMA TV  | Son Güncelleme

IMDb kasım ayının en popüler dizilerini yayınladı. Ağırlıklı olarak Netflix yapımlarının yer aldığı listenin zirvesinde yine aynı platformun çok ses getiren mini dizisi The Queen's Gambit yer aldı.

Yabancı dizi izlemek isteyip karar veremeyenler için; yeryüzündeki tüm ülkelerin ve tüm dönemlerin sinema ve televizyon filmleri, film yıldızları ve dizileri hakkında bilgiler barındıran IMDb'nin en popüler diziler kategorisi fikir verici olabilir.

EN POPÜLER DİZİLER

Listenin zirvesinde mini dizi The Queen's Gambit yer alırken onu bilimkurgu yapımı The Mandalorian takip etti.

En popüler diziler kategorisinde yeni yapımlar haricinde 1998 yapımı Dawson's Creek, efsane komedi dizisi The Office ve bitmesine rağmen popülerliği süren Game of Thrones gibi diziler de yer aldı.

Bir 90’lar klasiği daha geri dönüyor! Waiting to Exhale diziye uyarlanıyorBir 90’lar klasiği daha geri dönüyor! Waiting to Exhale diziye uyarlanıyor

IMDb verilerine göre kasım ayının en popüler dizileri

25. Dawson's Creek (1998)

25. Dawson's Creek (1998)

24. The Office (2005)

24. The Office (2005)

23. Wayne (2019)

23. Wayne (2019)

22. American Horror Story (2011)

22. American Horror Story (2011)

21. The Liberator (2020)

21. The Liberator (2020)

20. Peaky Blinders (2013)

20. Peaky Blinders (2013)

19. Vikingler (2013)

19. Vikingler (2013)

18. The Walking Dead (2010)

18. The Walking Dead (2010)

17. This Is Us (2016)

17. This Is Us (2016)

16. Scam 1992: The Harshad Mehta Story (2020)

16. Scam 1992: The Harshad Mehta Story (2020)

15. His Dark Materials (2019)

15. His Dark Materials (2019)

14. The Haunting: Bly Malikânesi (2020)

14. The Haunting: Bly Malikânesi (2020)

13. Game of Thrones (2011)

13. Game of Thrones (2011)

12. Star Trek: Discovery (2017)

12. Star Trek: Discovery (2017)

11. Fargo (2014)

11. Fargo (2014)

10. Schitt's Creek (2015)

10. Schitt's Creek (2015)

9. The Boys (2019)

9. The Boys (2019)

8. A Teacher (2020)

8. A Teacher (2020)

7. Grey's Anatomy (2005)

7. Grey's Anatomy (2005)

6. The Crown (2016)

6. The Crown (2016)

5. Doğaüstü (2005)

5. Doğaüstü (2005)

4. The Undoing (2020)

4. The Undoing (2020)

3. Paranormal (2020)

3. Paranormal (2020)

2. The Mandalorian (2019)

2. The Mandalorian (2019)

1. The Queen's Gambit (2020)

1. The Queen's Gambit (2020)
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Trend Haberler
Dwayne Johnson’ın Instagram paylaşımı hayranlarını sevindirdi
Dwayne Johnson’ın Instagram paylaşımı hayranlarını sevindirdi
Karar verildi: 200 milyon dolarlık film internette yayınlanacak
Karar verildi: 200 milyon dolarlık film internette yayınlanacak
Angelina Jolie, dört yıl aradan sonra işinin başına dönüyor
Angelina Jolie, dört yıl aradan sonra işinin başına dönüyor
Baba efsanesine yeni bir dokunuş! İşte ilk fragman
Baba efsanesine yeni bir dokunuş! İşte ilk fragman
İlginizi Çekebilir
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Çıplak temizlik yapıp saate 455 lira kazanıyor
Çıplak temizlik yapıp saate 455 lira kazanıyor
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
Öyle bir fotoğraf paylaştı ki gören çıldırdı! Kimin için çalışıyor
Öyle bir fotoğraf paylaştı ki gören çıldırdı! Kimin için çalışıyor
Oradan boşuna geçmiyormuş... Matrix’teki kırmızılı kadın gizemi
Oradan boşuna geçmiyormuş... Matrix’teki kırmızılı kadın gizemi
Komşular panik içinde! Efsane dizi Bizim Ev’in çekildiği ev 5 milyon dolara satıldı
Komşular panik içinde! Efsane dizi Bizim Ev’in çekildiği ev 5 milyon dolara satıldı
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Yeni süper kahramanlara merhaba deyin! Priyanka Chopra'lı We Can Be Heroes'dan ilk teaser yayınlandı
Yeni süper kahramanlara merhaba deyin!
WandaVision için geri sayım başladı! Başrol oyuncusu açıkladı: Penisi mor
Geri sayım başladı! Başrol oyuncusu açıkladı: Penisi mor
Yıldız Savaşları oyuncusundan yıllar sonra gelen para itirafı
Yıldız Savaşları oyuncusundan yıllar sonra gelen para itirafı
Bir 90’lar klasiği daha geri dönüyor! Waiting to Exhale diziye uyarlanıyor
Bir 90’lar klasiği daha geri dönüyor!
Dwayne Johnson’ın Instagram paylaşımı hayranlarını sevindirdi
Dwayne Johnson’ın Instagram paylaşımı hayranlarını sevindirdi
Angelina Jolie, dört yıl aradan sonra işinin başına dönüyor
Angelina Jolie, dört yıl aradan sonra işinin başına dönüyor
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.