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Bir 90’lar klasiği daha geri dönüyor! Waiting to Exhale diziye uyarlanıyor

Yasemin Artunc Yasemin Artunc
SİNEMA TV  | Son Güncelleme

Romantik komedi filmi Waiting to Exhale televizyona uyarlanıyor. Orijinal filmin oyuncu kadrosunda Whitney Houston, Angela Bassett, Lela Rochon ve Loretta Devine yer alıyor.

Bir 90’lar klasiği daha geri dönüyor! Waiting to Exhale diziye uyarlanıyor

1995 yapımı sevilen romantik komedi filmi Waiting to Exhale, dizi uyarlamasıyla ekrana gelmeye hazırlanıyor.

Terry McMillan’ın aynı isimli kitabından uyarlanan ve Forest Whitaker’ın yönettiği ilk sinema filmi olan Waiting to Exhale; Whitney Houston, Angela Bassett, Lela Rochon ve Loretta Devine’ın canlandırdığı dört kadın arkadaşın birbirleriyle ve partnerleriyle olan karmaşık ilişkileri etrafında şekilleniyor.

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Senaryosu Empire ve When They See Us referanslı Attica Locke ile Tembi Locke tarafından kaleme alınırken, kitabın yazarı Terry McMillan danışmanlık sunacak. Yönetmen koltuğunda ise Anthony Hemingway var.

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