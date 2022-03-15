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İzlenmesi 10 milyonu geçti! Görenin midesi bulandı: Epidermal kisti 'badem ezmesi' gibi sıktı!

15.03.2022 10:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dr. Pimple Popper olarak da bilinen Sandra Siew Pin Lee Rebish, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adını duyurmayı başaran doktorlardan biridir. Amerikalı dermatolog ve YouTuber’ın son videosu ise takipçilerini altüst etti. Dr. Pimple Popper, yayınladığı videoda epidermal kisti nasıl boşalttığını baştan sona yayınladı. Bazı takipçileri videoyu ilginç bulurken bazıları ise izlerken midelerinin bulandığını belirtti.

İzlenmesi 10 milyonu geçti! Görenin midesi bulandı: Epidermal kisti 'badem ezmesi' gibi sıktı!

Doktor olmasının yanı sıra sosyal medyada paylaştığı videolarla dünya çapında adını duyurun Dr. Pimple Popper takma adlı Amerikalı dermatolog Sandra Siew Pin Lee Rebish son videosuyla bir kez daha adından söz ettirmeyi başardı. Dr. Pimple Popper adlı TV dizisi ile tanınan doktor, kist ameliyatını baştan sona TikTok hesabından paylaştı.

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TAKİPÇİLERİ TEPKİ GÖSTERDİ

Dermatolog ve televizyon yıldızının hastası hakkında “badem ezmesiyle dolu” diye şaka yapması ise bardağı taşıran son damla oldu.

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Epidermal kisti yarıp içini açıp boşalttığı video yayınladığı günden itibaren 10 milyondan fazla izlenme rakamına ulaştı.

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Ve bu rakam her geçen artmaya devam ediyor.

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Doktorun TikTok hesabından paylaştığı videoda, hastanın gövdesinin üst kısmında, koltuk altına yakın bir yerde bulunan büyük yumruyu gösteriyor.

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Doktor videoda; bunun lipom adı verilen yağlı bir tümör olduğuna inandığını, ancak her ihtimale karşı çıkarılmadan önce onu kesmeye karar verdiğini söylüyor.

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Paylaştığı videoda ameliyatın tüm detaylarını anlatıyor. Bir taraftan da ameliyatı gerçekleştiren doktorun videosunun altı yorumlarla doldu taştı.

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Yorumların çoğu videoyu izledikten sonra bir süre yemek yiyemeyeceklerini belirtiyordu. Bir kullanıcı, "Ewwwww her yere kustum." derken diğeri ise, "Kardeşim, humusa bir daha asla aynı gözle bakmayacağım," diye itiraf etti.

Yorumların arasında küçük bir çoğunluk ise kist çıkarma videosunun aslında oldukça etkileyici olduğunu söyledi.

EPİDERMAL KİST NEDİR?

Genellikle derinin altında keratin birikmesinden kaynaklanırlar. Enfekte olduklarında şişer ve ağrı yaparlar. İyi huylu kistlerdir fakat yüzde oluşumları estetik görüntü olarak hastalarımızı rahatsız edebilir. Kapsülleri ile birlikte uzman bir doktor tarafından cerrahi olarak çıkarılmaları gerekir.

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