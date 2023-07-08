İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin kullanımında olan Aziz Vukolos Kilisesi’ndeki görüntülere AK Partili Hamza Dağ'dan tepki

İzmir'deki Aziz Vukolos Kilisesi’nde kaydedilen görüntüler tepki çekti. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin kullanımında olan kilisedeki o görüntülere AK Partili Hamza Dağ da "Hangi inançtan olursa olsun bu topraklarda bir mabede yönelik saygısızlık kabul edilemez" diyerek tepki gösterdi. İşte detaylar...

"İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ VE YÖNETİCİLERİNİN BİR ÖZÜR BORCU BULUNMAKTADIR"

Hamza Dağ sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin kullanımında olan Aziz Vukolos Kilisesi’ndeki görüntüler sadece şehrimizde bulunan Rum vatandaşlarımızı değil bizleri de rahatsız etmiştir. Hangi inançtan olursa olsun bu topraklarda bir mabede yönelik saygısızlık kabul edilemez.

İzmir Büyükşehir Belediyesi ve yöneticilerinin ortaya çıkan görüntülerden dolayı ülkemizde yaşayan Rum vatandaşlarımıza ve tüm İzmirlilere bir özür borcu bulunmaktadır.

"UMUYORUZ Kİ BUNDAN SONRAKİ ORGANİZASYONLARDA DAHA HASSAS OLURLAR"

Geçmişte mabedlere dönük yaklaşımı nedeniyle toplum nezdinde sabıkalı olan CHP’nin her bir siyasetçisinin bu gibi durumlar için üst düzey hassasiyet göstermesi gerekmektedir. Değerleri görmezden gelmek, kitlelere ve topluma hakarettir.

Umuyoruz ki bundan sonraki organizasyonlarda daha hassas olurlar."





