İzmir'de akılalmaz hırsızlık! Bu da oldu... Çalacağı ürünleri market çalışanlarından istedi

Olay, 28 Ekim günü İzmir’in Bayraklı ilçesi Sevgi Yolu’nda bulunan bir markette meydana geldi. Alınan bilgiye göre, markete giren erkek şahıs, çalışanlara “29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için öğretmenlere yemek yapacağım” dedi, her çalışandan ürünleri ayrı ayrı torbaya koymalarını istedi. Çalışanları bu şekilde oyalayan şahıs, kasanın yanında bulunan sadaka kutusunu poşete koyarak kayıplara karıştı. İçerisinde yaklaşık 600 lira bulunan sadaka kutusunun çalınma anı güvenlik kamerasına yansıdı.

“KUTUYU SABİTLEYECEĞİZ”

Market sahibi Ali Borızan, “28 Ekim Cuma günü bir şahıs, buraya markete gelerek çalışanlara ‘29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle öğretmenlere yemek yapacağım’ demiş ve her çalışandan ayrı ayrı bir ürün isteyerek onları oyalamış. Elemanlar o işlerle uğraşırken o da gözüne kestirdiği sadaka kutusunu almış. Bir ay boyunca biriken paranın bulunduğu sadaka kutusunun içinde yaklaşık 600 lira vardı. Sadaka kutusunu bile çalıyorsa, o kişiye yazıklar olsun. Üstelik bunu cuma günü yapıyor. İçler acısı bir durum. Sadaka kutusu kaybolunca şahsın da şüpheli hareketlerini hatırladık. Güvenlik kamerasından kutuyu çalan kişiyi tespit ettik. Sadaka kutusunu tekrar marketimize koyacağız ama bu kez çalınmaması için ya iple bağlayacağız ya da başka bir şekilde sabitleyeceğiz. Ayrıca çalınan 600 lirayı kutuya koyup bu olayı telafi etmeye çalışacağım” dedi.



*Market sahibi

(İHA)

