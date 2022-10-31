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  4. İzmir'de akılalmaz hırsızlık! Bu da oldu... Çalacağı ürünleri market çalışanlarından istedi

İzmir'de akılalmaz hırsızlık! Bu da oldu... Çalacağı ürünleri market çalışanlarından istedi

31.10.2022 09:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir'deki bir markete giren hırsız '29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için öğretmenlere yemek yapacağım' diyerek market çalışanlarından birçok ürünü torbaya koymasını istedi. Kasanın yanındaki sadaka kutusunu da alıp götüren hırsızın o anların güvenlik kamerasına yansırken, olay hakkında konuşan market sahibi, ''İçler acısı bir durum. Çalışanlardan ayrı ayrı ürün isteyerek oyalamış. Sadaka kutusunu bile çalıyorsa, o kişiye yazıklar olsun. Üstelik bunu cuma günü yapıyor'' diyerek tepki gösterdi.

İzmir'de akılalmaz hırsızlık! Bu da oldu... Çalacağı ürünleri market çalışanlarından istedi

Olay, 28 Ekim günü İzmir’in Bayraklı ilçesi Sevgi Yolu’nda bulunan bir markette meydana geldi. Alınan bilgiye göre, markete giren erkek şahıs, çalışanlara “29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için öğretmenlere yemek yapacağım” dedi, her çalışandan ürünleri ayrı ayrı torbaya koymalarını istedi. Çalışanları bu şekilde oyalayan şahıs, kasanın yanında bulunan sadaka kutusunu poşete koyarak kayıplara karıştı. İçerisinde yaklaşık 600 lira bulunan sadaka kutusunun çalınma anı güvenlik kamerasına yansıdı.

“KUTUYU SABİTLEYECEĞİZ”

Market sahibi Ali Borızan, “28 Ekim Cuma günü bir şahıs, buraya markete gelerek çalışanlara ‘29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle öğretmenlere yemek yapacağım’ demiş ve her çalışandan ayrı ayrı bir ürün isteyerek onları oyalamış. Elemanlar o işlerle uğraşırken o da gözüne kestirdiği sadaka kutusunu almış. Bir ay boyunca biriken paranın bulunduğu sadaka kutusunun içinde yaklaşık 600 lira vardı. Sadaka kutusunu bile çalıyorsa, o kişiye yazıklar olsun. Üstelik bunu cuma günü yapıyor. İçler acısı bir durum. Sadaka kutusu kaybolunca şahsın da şüpheli hareketlerini hatırladık. Güvenlik kamerasından kutuyu çalan kişiyi tespit ettik. Sadaka kutusunu tekrar marketimize koyacağız ama bu kez çalınmaması için ya iple bağlayacağız ya da başka bir şekilde sabitleyeceğiz. Ayrıca çalınan 600 lirayı kutuya koyup bu olayı telafi etmeye çalışacağım” dedi.

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*Market sahibi

(İHA)

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Hırsız İzmir

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