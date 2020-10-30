İzmir'de depreme yakalanan Fatih Portakal korku dolu anları anlattı

Ege Denizi'nde merkez üssü İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında 6.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İzmir'de yoğun olarak hissedilen deprem, büyük paniğe neden oldu. Bazı evlerin yıkıldığı belirtilirken, çok sayıda bina da hasar gördü. Deprem İzmir'in yanı sıra çevre illerde de hissedildi.

"BU KADAR ŞİDDETLİ DEPREM YAŞAMADIM"

Meydana gelen 6,6 şiddetindeki depreme eşiyle alışverişten eve döndükten sonra yakalanan haber spikeri Fatih Portakal, yaşadığı büyük korkuyu şu sözlerle anlattı: "Bu kadar şiddetli bir deprem görmedim de yaşamadım da. Eşimle dışarıdan eve gelmiştik bir şey sallanmaya başladı ama anlam veremiyorsun. Sonradan deprem olduğunu anladık ve olduğumuz yere çömeldik. Bir türlü kesilmedi... Kesilsin ve kendimizi dışarı atalım diye bekledik ama sallandı da sallandı.

İçimden 'Yaradan bitir şunu da kendimizi dışarı atalım' dedim. Şu an da Seferihisar'da elektrik yok. Annem İzmir'de bir apartmanın 4'üncü 5'inci katında oturuyor evdeki cam eşyalar devrilmiş."

