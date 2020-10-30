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  4. İzmir'de depreme yakalanan Fatih Portakal korku dolu anları anlattı

İzmir'de depreme yakalanan Fatih Portakal korku dolu anları anlattı

30.10.2020 17:23 | Son Güncelleme:
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FOX TV'den ayrıldıktan sonra İzmir'de yaşamaya başlayan Fatih Portakal, bugün meydana gelen depremde yaşadığı büyük korkuyu anlattı. Sosyal medya hesabından video yayınlayan Portakal "Deprem anında yaradan bitir şunu artık dedim" ifadelerini kullandı.

Ege Denizi'nde merkez üssü İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında 6.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İzmir'de yoğun olarak hissedilen deprem, büyük paniğe neden oldu. Bazı evlerin yıkıldığı belirtilirken, çok sayıda bina da hasar gördü. Deprem İzmir'in yanı sıra çevre illerde de hissedildi.

"BU KADAR ŞİDDETLİ DEPREM YAŞAMADIM"

Meydana gelen 6,6 şiddetindeki depreme eşiyle alışverişten eve döndükten sonra yakalanan haber spikeri Fatih Portakal, yaşadığı büyük korkuyu şu sözlerle anlattı: "Bu kadar şiddetli bir deprem görmedim de yaşamadım da. Eşimle dışarıdan eve gelmiştik bir şey sallanmaya başladı ama anlam veremiyorsun. Sonradan deprem olduğunu anladık ve olduğumuz yere çömeldik. Bir türlü kesilmedi... Kesilsin ve kendimizi dışarı atalım diye bekledik ama sallandı da sallandı.

İçimden 'Yaradan bitir şunu da kendimizi dışarı atalım' dedim. Şu an da Seferihisar'da elektrik yok. Annem İzmir'de bir apartmanın 4'üncü 5'inci katında oturuyor evdeki cam eşyalar devrilmiş."

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
yaradana dua etmek ne güzel bir haslet keşke daha önce inananlarada inanabilseydiniz.
daha önce yaradan aklına gelmiyordu
sanki birine emir veriyor portakal yaradan bitir şunu derken allahım demek zor gelmiş

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