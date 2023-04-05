İzmir'de eski sevgili dehşeti! Ayrıldığı kız arkadaşının evine molotofkokteyli attı

İzmir'deki olay dün saat 03.30 sıralarında Bayraklı ilçesi, Çay Mahalle 2129 Sokak’ta bulunan bir binada meydana geldi. İddiaya göre, K.G. (42) adlı erkek şahıs, eski sevgilisi A.A.’nın oturduğu binanın önüne gelerek bağırmaya başladı ve yanında getirdiği iki molotofu eski sevgilisinin oturduğu binaya fırlatarak olay yerinden kaçtı.

YANGINI MAHALLE SAKİNLERİ SÖNDÜRDÜ

Molotoflardan biri yanmadan binanın bahçesine düşerken, diğer molotof A.A.’nın penceresinin yanındaki duvara isabet etti. Yangını gören mahalle sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdikten sonra, binanın duvarında oluşan küçük çaplı yangına müdahale ederek söndürdü. Olay yerine kısa sürede gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldıktan sonra olay yerinden kaçan ve alkollü olduğu öne sürülen K.G.’yi kısa sürede yakaladı.

ADLİ KONTROLLE SERBEST

Gözaltına alınan şüpheli K.G., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.(İHA-AA)

