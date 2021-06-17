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  4. İzmir'de HDP il binasına saldıran zanlının ifadesi ortaya çıktı

İzmir'de HDP il binasına saldıran zanlının ifadesi ortaya çıktı

17.06.2021 20:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

HDP İzmir İl binasına saldıran ve Deniz Poyraz'ı öldüren zanlı O.G.'nin ifadesi ortaya çıktı. Zanlı ifadesinde, "Bina çevresine birkaç kez keşif için gittim. Binaya gittiğimde orada birkaç kişinin olabileceğini düşündüm. Kim olsa ateş edecektim. Silahımda olan 10 mermiyi de ateşledim" dediği öğrenildi.

İzmir'de HDP il binasına saldıran zanlının ifadesi ortaya çıktı

İzmir'in Konak ilçesinde, Şair Eşref Bulvarı'ndaki iş merkezinin 2. katında bulunan HDP İzmir İl Başkanlığına giren silahlı saldırgan, tabancayla etrafa ateş açtı. Silahlı saldırıda Deniz Poyraz hayatını kaybetti. Saldırgan O.G. gözaltına alındı.

İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Şüpheli O.G.’nin sorgusunda, "Hiç kimseyi tanımıyorum. Kimseyle de bağlantı kurmadım. Terör örgütü PKK'dan nefret ettiğim için böyle bir şey yapmak istedim. Binaya girdim ve rastgele ateş ettim ardından da teslim oldum" dediği öğrenildi.

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Son Dakika: HDP İzmir il binasına saldırıSon Dakika: HDP İzmir il binasına saldırı

"KİM OLSA ATEŞ EDECEKTİM"

O.G.'nin ifadesinde, "PKK’dan nefret ediyorum. Zaman zaman sosyal medyada küfürleşiyoruz. Bina çevresine birkaç kez keşif için gittim. Binaya gittiğimde orada birkaç kişinin olabileceğini düşündüm. Oraya PKK’lıların gittiğini bildiğimden herhangi bir ayrım yapmayacaktım. Kim olsa ateş edecektim. Silahımda olan 10 mermiyi de ateşledim” dediği öğrenildi. (DHA)

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İzmir HDP Halkların Demokratik Partisi silahlı saldırı

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