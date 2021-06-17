Son Dakika: HDP İzmir il binasına saldırı

Olay, saat 11.00 sıralarında meydana geldi. Silahlı olduğu belirtilen bir kişi, İsmet Kaptan Mahallesi Hürriyet Bulvarı üzerinde bulunan HDP İl Binasına girdi. Camları kıran şahsın yakalanması için polis operasyon düzenledi.

YAKALANDI

Bölgede trafik durdurulurken, bina çevresinde de güvenlik önlemleri alındı. Gelen ilk bilgilere göre bir kişi hayatını kaybederken saldırgan polis tarafından kıskıvrak yakalandı.

İzmir İl Emniyet Müdürünün olay yerine geldiği belirtildi.

HDP: PARTİ BİNAMIZ BASILDI

Olaya ilişkin sosyal medyadan HDP, "İzmir'de parti binamız silahlı bir şahıs tarafından basılarak binamız ateşe verildi. İçeride görevli bir arkadaşımız bulunmakta. Saldırının faili de azmettiricileri de bellidir. Herhangi bir olumsuzluktan iktidar ve kışkırtıcılar sorumlu olacaktır."açıklamasını yaptı.

İzmir'de parti binamız silahlı bir şahıs tarafından basılarak binamız ateşe verildi. İçeride görevli bir arkadaşımız bulunmakta. Saldırının faili de azmettiricileri de bellidir. Herhangi bir olumsuzluktan iktidar ve kışkırtıcılar sorumlu olacaktır. pic.twitter.com/LEcBjAtjHA — HDP (@HDPgenelmerkezi) June 17, 2021

Kaynak: DHA-İHA

