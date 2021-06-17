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Son Dakika: HDP İzmir il binasına saldırı

17.06.2021 11:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir Konak'ta silahlı bir kişi, HDP il binasına girdi. Gelen ilk bilgilere göre saldırıda bir kişi hayatını kaybederken saldırgan polisin müdahalesi ile etkisiz hale getirildi. Olaya ilişkin HDP sosyal medyadan açıklama yaptı.

Olay, saat 11.00 sıralarında meydana geldi. Silahlı olduğu belirtilen bir kişi, İsmet Kaptan Mahallesi Hürriyet Bulvarı üzerinde bulunan HDP İl Binasına girdi. Camları kıran şahsın yakalanması için polis operasyon düzenledi.

YAKALANDI

Bölgede trafik durdurulurken, bina çevresinde de güvenlik önlemleri alındı. Gelen ilk bilgilere göre bir kişi hayatını kaybederken saldırgan polis tarafından kıskıvrak yakalandı.

İzmir İl Emniyet Müdürünün olay yerine geldiği belirtildi.

HDP: PARTİ BİNAMIZ BASILDI

Olaya ilişkin sosyal medyadan HDP, "İzmir'de parti binamız silahlı bir şahıs tarafından basılarak binamız ateşe verildi. İçeride görevli bir arkadaşımız bulunmakta. Saldırının faili de azmettiricileri de bellidir. Herhangi bir olumsuzluktan iktidar ve kışkırtıcılar sorumlu olacaktır."açıklamasını yaptı.

Kaynak: DHA-İHA

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Anahtar Kelimeler:
İzmir HDP Halkların Demokratik Partisi

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