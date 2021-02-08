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  4. İzmir'de kirayı geciktiren kadın 7 kişi tarafından bayılana kadar dövüldü

İzmir'de kirayı geciktiren kadın 7 kişi tarafından bayılana kadar dövüldü

08.02.2021 19:23 | Son Güncelleme:
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İzmir’in Buca ilçesinde yaşayan iki çocuk annesi kadın, iddiaya göre ev kirasını geciktirdiği için ev sahibi ve yanındaki 6 kişi tarafından bayılana kadar darp edildi. Darp esnasında cebinden 750 lirasının da alındığını söyleyen kadının dövülme anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Buca ilçesinde yaşayan 43 yaşındaki iki çocuk annesi Senem Onat, yaptığı organizasyon işlerinin pandemiden etkilenmesi sebebiyle bir süredir ev kirasını ödeyemedi. Bunun üzerine ev sahibi M.Ç., Onat’ı arayarak evden çıkması gerektiğini söyledi. Senem Onat, mart ayına kadar kontratı olduğunu belirterek evde kalmaya devam etti.

ÖNCE DARP RAPORU ALDI

1 Şubat Pazartesi günü ev sahibi M.Ç., iddiaya göre Onat’ın önünü keserek ağır hakaretlerle darp etmeye başladı. Sol göğsünün üstüne darbe alan Onat, karakola giderek darp raporu aldı. Darp raporu aldıktan sonra arkadaşının kullandığı arabayla evine dönen Onat, bu kez ev sahibi M.Ç, eşi, gelini, oğlu ve yanlarındaki 3 kişinin evinin önünde beklediğini gördü. Arabadan inen Onat, darp raporu aldığı için yine tehdit ve hakaretlere maruz kaldı. Olayın büyümesi üzerine ev sahibi M.Ç. ve yanındakiler Senem Onat’a saldırarak darp etmeye başladı. Çocuklarının gözü önünde yerlerde sürüklenen Onat, bayılana kadar dayak yedi. Olay anı site önünde bulunan güvenlik kamerasınca saniye saniye kaydedildi.

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"BİRİSİ BENİ BURADA ÖLDÜRSE KADIN CİNAYETİ OLACAK"

Yaşananları anlatan Senem Onat, karakoldan arkadaşının arabasıyla evine döndüğü sırada saldırının başladığını belirterek, “Arkadaşımın arabasının camını kırıyorlar. Daha sonrasında beni aralarına alarak çocuklarımın gözü önünde yerlerde sürüklediler. Kalbimin üstüne vurup, ‘Seni öldüreceğiz, biz aşiretiz’ dediler. Ev sahibinin gelini ve karısı saçlarımı yanlardan çekerken, M.Ç isimli şahıs bana alttan yumruk atmaya başladı. Yediğim tekmelerin haddi hesabı yok. İnanılmaz derecede kötü bir olay yaşadım. Bu olayın çocuklarımın gözü önünde olması üzücü. Kendimi geçtim benim çocuklarıma bunları yaşatamazlar. Benim hiçbir sosyal güvencem yok. Benim can güvenliğim yok. Buraya yalnız geliyorum. Birisi beni burada öldürse kadın cinayeti olacak. Üçüncü sayfalarda olacağım” dedi.

"CEBİMDEKİ PARAYI ALDILAR"

Olaylar sebebiyle çocuklarından ayrı kaldığını söyleyen Senem Onat, “2 haftadır çocuklarımı göremiyorum. 2 bin 500, 3 bin lira için bunlar oluyor. Darp esnasında cebimdeki parayı alıyorlar. ‘Kira niyetine bunu alıyoruz’ dediler. Telefonumu almaya çalışıyorlar. En ağır şekilde cezalandırılmalarını istiyorum. Ruhen bitik durumdayım. Hiçbir şey yapamıyorum. Bunların bana maddi kaybını geçtim, manevi kaybı ne olacak? Olaylar esnasında iki kadın komşum gelerek dayak atan şahısların ellerinden kurtardılar beni. Onlar beni kurtarmasaydı şu andan benim üçüncü sayfalardaki haberimi yapıyordunuz” ifadelerini kullandı.

Ev sahipleri tarafından iki kez darp edildiğini söyleyen Senem Onat, bir kez daha şikayetçi olarak konuyu adli makamlara taşıdı. (İHA)

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