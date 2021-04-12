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  4. İzmir'de korkunç kaza! Sürücü camdan fırladı, araç alev alev yandı

İzmir'de korkunç kaza! Sürücü camdan fırladı, araç alev alev yandı

12.04.2021 02:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir’in Narlıdere ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1’i ağır 2 kişi yaralandı. Kazanın ardından bir araç alev alarak yanarken kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

İzmir'de korkunç kaza! Sürücü camdan fırladı, araç alev alev yandı

Edinilen bilgiye göre kaza, saat 00.30 sıralarında İzmir Çeşme Çevreyolu Balçova yol ayrımı yakınlarında meydana geldi.

İddiaya göre Narlıdere istikametinden Balçova istikametine seyir halinde olan Serhat K. (23) yönetimindeki araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce yol kenarındaki bariyere, ardından aynı yönde seyir halinde olan Ömer Ç. (27) yönetimindeki kamyonete arkadan çarptı.

ARAÇ İÇERİSİNDEN YOLA FIRLADI

Çarpışmanın etkisiyle kamyonet içerisinde bulunan Ömer Ç. araç içerisinden yola fırlarken, kaza yapan kamyonet alev alarak yanmaya başladı. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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KISA SÜREDE SÖNDÜRÜLDÜ

Polis ekipleri kaza yerinde güvenlik önlemleri alırken, itfaiye ekipleri de yanan araca müdahale ederek kısa sürede söndürdü. Sağlık ekipleri tarafından ağır yaralandığı belirlenen kamyonet sürücüsü Ömer Ç. ve otomobil sürücüsü Serhat K., ambulansla Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan Ömer Ç.’nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken, Serhat K.’nin durumunun iyi olduğu bildirildi.

Öte yandan kaza sebebiyle yolun bir kısmı trafiğe kapatılırken, araçların çekilmesinin ardından yol normale döndü. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası İzmir

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