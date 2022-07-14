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İzmir'de korkunç olay! Bir kadın cinayeti daha, katil zanlısı kardeşinin kimliğiyle kaçmaya çalışırken yakalandı

14.07.2022 07:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir'de bir kadının yakınları tarafından cansız bedeni bulundu. İhbar sonucu harekete geçen ekipler, olayı gerçekleştirdiği belirlenen H.D.'yi kamyonetle kaçmaya çalışırken yakaladı. H.D.'nin ilk başta polislere kardeşinin kimliğini verdiği, polisin şüphesi üzerine yapılan incelemede üzerinden kendine ait kimliğin çıktığı öğrenildi.

İzmir'de korkunç olay! Bir kadın cinayeti daha, katil zanlısı kardeşinin kimliğiyle kaçmaya çalışırken yakalandı

İzmir Buca'da bir kadın, kesici ve delici aletle öldürüldü. Polis ekipleri, cansız bedeni yakınları tarafından bulunan kadının katil zanlısı olduğu belirlenen H.D.'yi yakalamak için harekete geçti. H.D. kamyonetle kaçmaya çalışırken üstünden kardeşinin kimliğinin çıktığı öğrenildi.

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EVDE ÖLDÜRÜLMÜŞ HALDE BULUNDU

Olay, saat 01.30 sıralarında Buca OSB Mahallesi'ndeki bir çiftlik evinde meydana geldi. İddiaya göre, Kader Değirmen (38), kesici ve delici aletle öldürülmüş halde bulundu. Bunun üzerine yakınları durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine harekete geçen ekipler, yaptıkları araştırma sonucunda olayı H.D.'nin yaptığını tespit etti.

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KARDEŞİNİN KİMLİĞİ ÜZERİNDEN ÇIKTI

Polis ekipleri H.D.'nin bir kamyonet ile kaçtığı bilgisini aldıktan sonra, şüphelinin yakalanması için olay yerinin yakınını ablukaya aldı. Yapılan çalışmalar sonucunda H.D., 4691 sokakta polis ekipleri tarafından durduruldu. Şüpheli, polis ekiplerine kardeşine ait olduğu iddia edilen A.D.'nin kimliğini verdi. Durumdan şüphelenen polis, şüphelinin üzerinde yaptığı inceleme sonrasında üzerinden kendine ait kimliği çıktı. Şüpheli sorgulanmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği'ne götürüldü.

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Öte yandan, Kader Değirmen'in cansız bedeninin bulunduğu çiftlik evinde polis ekipleri inceleme yaptı. Talihsiz kadının cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA

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Anahtar Kelimeler:
kadın cinayeti İzmir
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