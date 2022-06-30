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İstanbul'da kan donduran olay! 'Tapu yüzünden bir cana kıymış'

30.06.2022 14:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Ümraniye'de kısa süre önce aldıkları evin tapusunun kimin üzerine olacağı konusunda anlaşmazlık yaşayan çift arasında başlayan tartışma kavgaya dönüştü. Sinir krizi geçirdiği iddia edilen koca, bıçakla eşini öldürdü. Eşini öldürdüğünü ihbar eden koca gözaltına alındı.

İstanbul'da kan donduran olay! 'Tapu yüzünden bir cana kıymış'

Korkunç olay, İstanbul Ümraniye'de yaşandı. Kısa süre önce aldıkları evin tapusunun kimin üzerine olacağı konusunda anlaşmazlık yaşayan çift, tartışmaya başladı. Tartışmaya dönüşen olayda sinir krizi geçirdiği iddia edilen koca, bıçakla eşini öldürdü. Eşini öldürdüğünü ihbar eden koca gözaltına alınırken mahalle sakinlerinden Nail Eryılmaz, "Sokaktan gelen sesler üzerine haberdar olduk. Adam, tapu yüzünden bir cana kıymış" diye konuştu.

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BIÇAKLA EŞİNİ ÖLDÜRDÜ

Ümraniye Yamanevler Mahallesi Ergenekon Sokak'taki bir apartmanın birinci katında oturan çift arasında dün akşam saat 23.00 sıralarında tartışma yaşandı. Kısa süre önce aldıkları evin tapusunun kimin üzerine olacağı konusunda anlaşmazlık yaşayan çift, kavga etmeye başladı. Kavganın büyümesi nedeniyle sinir krizi geçirdiği iddia edilen koca, bıçakla eşini öldürdü. Eşini öldürdüğünü ihbar eden koca, eve gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olay yeri inceleme ekiplerinin ve savcının incelemelerinin ardından kadının cansız bedeni Adli Tıp Morguna kaldırıldı.

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"KAVGA ETTİKLERİNİ HİÇ DUYMADIK"

Mahalle sakinlerinden Emine Arabacı, "Biz polis ekiplerini görünce dışarı çıktık. Adamın karısını öldürdüğünü öğrendik. Polisi arayıp olayı ihbar etmiş, teslim olmuş. Kadının cenazesini alıp gittiler. Kadını çok az gördük ama, kavga ettiklerini hiç duymadık" dedi.

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"ADAM, TAPU YÜZÜNDEN BİR CANA KIYMIŞ"

Mahalle sakinlerinden Nail Eryılmaz ise, "Sokaktan gelen sesler üzerine haberdar olduk. Adam, tapu yüzünden bir cana kıymış. Kadın olay yerinde ölmüş. Polis eşini öldüren adamı da almış" dedi.

Kaynak: DHA

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cinayet kadın cinayeti İstanbul Ümraniye
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