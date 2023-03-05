İzmir'de korkunç olay: Silah zoruyla kız çocuğunu kaçırdı... Otomobili sürerken intihar etti

İzmir'in Karabağlar ilçesinde 17 yaşındaki kız çocuğunu silah zoruyla aracına bindiren bir kişi, polis takibi esnasında seyir halindeyken tabancayla kafasına ateş ederek intihar etti. Sürücünün intihar etmesi sonucu kontrolden çıkan araç, takla atarken araç içerisinde bulunan kız çocuğu da kaza sonucu hayatını kaybetti.

Olay, saat 16.45 sıralarında İzmir Çeşme Otoyolu, İstihkam Viyadüğü’nü geçtikten sonra meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Alican Şara (22), Karabağlar ilçesi Umut Mahallesi 3822/2 Sokak'ta otobüs durağında bekleyen G.Ö.(17) adlı kız çocuğunun yanında durdu. Yanında bulundurduğu tabancasını G.Ö.'ye doğrultan Şara, silah zoruyla kız çocuğunu hafif ticari araca bindirerek uzaklaştı. Görenlerin durumu ihbar etmesi üzerine polis ekipleri harekete geçerken, şüpheli ile polis arasında sıkı bir takip başladı.

YAKALANACAĞINI ANLAYINCA İNTİHAR ETTİ

Polis ile Alican Şara arasında Karabağlar ilçesinde başlayan takip, İzmir Çeşme Otoyolu'na kadar devam etti. Limontepe'den otoyola çıkan ve buraya kadar polis ekiplerini peşine sürükleyen Şara, çevreyolunda yakalanacağını anlayınca yanında bulundurduğu tabancayla kendi kafasına ateş ederek intihar etti. İntihar ettiği esnada Şara'nın seyir halinde olduğu aracı kontrolden çıkarak takla attı.

2 KİŞİNİN CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

Araç içerisinde sürücü konumunda bulunan Alican Şara'nın tabancayla ateş etmesi sonucu, yolcu konumunda bulunan ve araca silah zoruyla bindirildiği öğrenilen G.Ö.'nün ise kaza sonucu olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edilirken, Olay Yeri İnceleme çalışma yürüttü.

Hayatını kaybeden 2 kişinin cansız bedenleri, savcı tarafından yapılan incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. (İHA)

