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Bursa'da korkunç cinayetler! 2 arkadaşını ve köpeği öldürdü, battaniyeye sardığı cesedi taşırken yakalandı

01.03.2023 01:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'da bir kayıp ihbarını araştıran polis ekipleri korkunç cinayetleri ortaya çıkardı. Mobese kameralarını inceleyen ekipler, Bursa'dan İstanbul’un Büyükçekmece'ye giden bir aracı takibe aldı. Durdurulan aracın bagajında kayıp kişinin cansız bedeni battaniyeye sarılı halde bulundu. Otomobili kullanan şüpheli gözaltına alınırken, emniyetteki ifadesinde ise başka bir arkadaşını ve köpeğini de 3 gün önce öldürdüğünü itiraf etti.

Bursa'da korkunç cinayetler! 2 arkadaşını ve köpeği öldürdü, battaniyeye sardığı cesedi taşırken yakalandı

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri, bir eczanede kalfalık yapan Serdar E’nin (47) yakınlarının kayıp ihbarı üzerine çalışma başlattı.

SİLAHLA ÖLDÜRÜP BAGAJA KOYMUŞ

Kentteki mobese kameralarından, Serdar E’ye ait otomobili takibe alan ekipler, aracın İstanbul’un Büyükçekmece ilçesinde olduğunu belirledi. İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü ekipleriyle koordineli çalışan ekipler, Serdar E’nin cansız bedenini aracının bagajında battaniyeye sarılı tabancayla vurulmuş halde buldu.

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DİĞER CİNAYETİ DE İTİRAF ETTİ

Durdurulan otomobili kullanan şüpheli Ahmet B. D. (41) ekiplerce gözaltına alındı. Zanlı, emniyetteki ifadesinde Bursa’nın Osmangazi ilçesi Tahtakale Mahallesi’nde arkadaşı Murat K.'yı (39) ve köpeğini de 3 gün önce öldürdüğünü itiraf etti.

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Söz konusu evde Murat K.'nın da cesedi, tabancayla vurulmuş halde bulundu.

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Psikolojik sorunları olduğu iddia edilen Ahmet B. D., Asayiş Şube Cinayet Büro Amirliği ekiplerince Bursa’ya getirildi.

Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek. (AA)

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