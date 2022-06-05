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İzmir'de korkutan balık ölümleri! Uzman nedenini açıkladı

05.06.2022 09:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir'de İnciraltı Sahili'ndeki Çakalburnu Lagünü'nde balık ölümleri yaşandı. Kıyıda çok sayıda balık ölüsü ihbarını alan İzmir Büyükşehir Belediyesi ekipleri, toplama işlemi başlattı. Balık ölümlerinin nedeniyle ilgili açıklamada bulunan Dokuz Eylül Üniversitesi Deniz Bilimleri Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Kemal Can Bizsel ise, ölümlerin denizdeki oksijenin azalmasına bağlı olduğunu söyledi.

İzmir'de korkutan balık ölümleri! Uzman nedenini açıkladı

İzmir İnciraltı Sahili'nde binlerce kuş türüne ev sahipliği yapan ve son dönemde deniz marullarıyla gündeme gelen Çakalburnu Lagünü'nde balık ölümleri oldu. Kıyıda çok sayıda balık ölüsü ihbarını alan İzmir Büyükşehir Belediyesi ekipleri, toplama işlemi başlattı.

Dokuz Eylül Üniversitesi Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü, Deniz Bilimleri Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Kemal Can Bizsel, balık ölümlerinin nedeniyle ilgili açıklamada bulundu.

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"ORTAMDAKİ OKSİJEN ÇOK HIZLI TÜKENİYOR"

Doç. Dr. Kemal Can Bizsel, aynı ölümlerin daha önce de yaşandığını ifade ederek hava sıcaklıklarındaki ani değişimlerin bu sonucu doğurabildiğini söyledi. Doç. Dr. Bizsel, "Mayıs ayında haziran sıcakları oldu. Bu durum biyolojik döngüyü etkiliyor. Sığ alanlarda sıcaklık çok artınca küçük mikroskobik canlılar hızla üremeye başlıyor ve bunun için gerekli olan besin maddelerini hızla tüketiyor. Ortamdaki oksijen çok hızlı tükeniyor. Bunun sebebi normalde aşamalı olarak ısınan hava koşullarının birden değişmesidir. Bu durum lagün gibi küçük alanlarda olursa balıklar dışarı kaçma şansı bulamadığı için ölebilir" dedi.

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Çakalburnu Lagünü'nün oldukça sığ bir alan olduğunu kaydeden Doç. Dr. Bizsel, balıkların ölümlerine neden olabilecek bir başka nedenle ilgili olarak "Bu lagün su alışverişi sınırlanmış bir yer. Çakalburnu, Balçova Deresi ile beslenen bir lagünken yanındaki rekreasyon alanları nedeniyle ancak belli bir miktarı korunabilmiş bir alandır. Bu ölümler ilk defa olmuyor. Bu tür mevsim geçişlerinde bu olaylar yaşanabiliyor. Körfezin rengini dahi değiştiren uzantıları olan bazı canlılar var. Onlar çok yoğun olduklarında balıkların solungaçlarına takılıp tıkayabilir. Balıklar da nefes alamadığı için ölebilir” diye konuştu.

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"KIYI PLANLAMASI İYİ YAPILMALI"

Çakalburnu Lagünü'nün daha önce defalarca deniz marullarıyla da kaplandığını hatırlatan Doç. Dr. Bizsel, deniz marullarının da dönemsel üreyip şartlar ortadan kalktığında parçalanıp çürüyen ve önümüzdeki yıl tekrar çıkabilen canlılar olduğunu söyledi. Deniz canlılarının belli döngüleri olduğunu kaydeden Doç. Dr. Bizsel, "Deniz marulları sığ, güneş alan yerlerde olur, hareketli yerlerde tutunamazlar. Denizle irtibatı olan sığ lagünler, deniz marulları için ideal alanlardır" dedi. Balık ölümlerinin önüne geçmek için iyi bir kıyı planlamasına ihtiyaç olduğunu ifade eden Doç. Dr. Bizsel, şöyle devam etti:

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"Kıyı alanlarında özellikle ekolojik açıdan önemli olan alanların etrafında herhangi bir faaliyet yapılacağı zaman iyi planlama yapılmalı. Ölü olan büyük balıklar göze çarpıyor. Ama orada küçük yüzlerce canlı var. Yavru balıklar var. Lagünler onlar için büyüme ve gelişme alanıdır. Çakalburnu için geç kalındı. Çünkü artık şehrin içinde kaldı. Devlet öyle planlamış. Lagüne olan etkiler düşünülmemiş. Bu durum bugünün hatası değil. Üst üste yapılan hatalar var. Kıyılar iyi planlanmıyor. Yasamız güçlü ama doğrudan uygulanmıyor."

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(DHA)

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