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İzmir'de mobilya atölyesinde korkutan yangın

11.09.2021 01:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir'in Karabağlar ilçesinde, 2 katlı mobilya atölyesinde çıkan yangın, ekiplerin yoğun uğraşları sonucu söndürüldü. Yangında ölen ya da yaralanan olmadı.

İzmir'de mobilya atölyesinde korkutan yangın

Yangın, saat 23.30 sıralarında Karabağlar Mahallesi 5764 sokakta bulunan 2 katlı mobilya atölyesinde henüz bilinmeyen nedenle çıktı. Dumanı gören mahalle sakinleri, durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

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İhbar üzerine olay yerine gelen polis olay yerinde güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri ise alevlere müdahalede bulundu. Bu sırada, atölye yakınındaki 3 katlı apartman ise alevlerin sıçrama ihtimaline karşı tedbiren boşaltıldı.

KONTROL ALTINA ALINDI

Ekiplerin yoğun uğraşları sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Atölyede soğutma çalışmaları sürerken, olayda ölen ya da yaralanan olmadı.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı. (DHA)

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