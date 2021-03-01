İzmir'de yaşlı kadın yanarak hayatını kaybetti

Olay, dün saat 19.00 sıralarında Kocaömer Mahallesi Geven Sokak üzerinde bulunan bir evde meydana geldi.

EŞİNİ YERDE HAREKETSİZ YATARKEN BULDU

İddiaya göre, ağıldan eve dönen Hasan Çiçek (88) duman kokusunu fark etti. İçereye girdiğinde eşi Fatma Çiçek'i yerde hareketsiz gören Hasan Çiçek komşularından yardım istedi. Eve gelen komşuları durumu sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi. Sağlık ekipleri, Fatma Çiçek'in vücunda yanıklar olduğu ve hayatını kaybettiğini belirledi.

YEMEK YAPARKEN ALEVLERİN ARASINDA KALDIĞI İLERİ SÜRÜLDÜ

Jandarma ekipleri evde inceleme yaparken iddaya göre, Fatma Çiçek'in yemek yaptığı sırada ocaktaki ateşin elbisesini tutuşturması ardından çıkan yangında alevlerin arasında kaldığı ileri sürüldü.

Savcının incelemesinin ardından Fatma Çiçek'in cesedi kesin ölüm nedenin belirlenmesi için İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Jandarmanın olayla ilgili başlattığı soruşturması sürüyor. (DHA)

