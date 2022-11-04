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İzmir'deki depreme uykuda yakalanan aile, çığlık çığlığa kaldı: Allah, bismillahirrahmanirrahim

04.11.2022 11:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir'in Buca ilçesinde meydana gelen 4,9 büyüklüğündeki deprem sonrası saat 04.30'a kadar en büyüğü 2,4 olmak üzere 13 artçı sarsıntı meydana gelirken, depreme uykuda yakalanan bir ailenin çığlıkları ev içindeki kameraya yansıdı. Evde yerde yatan çocuğun 'Allah, Bismillahirrahmanirrahim' dediği duyulurken , depremin ne kadar şiddetli hissedildiği gözler önüne serildi.

İzmir'in Buca ilçesinde gece saat 03.29'da 4,9 büyüklüğünde meydana deprem, Manisa, Aydın ve Balıkesir başta olmak üzere çevre illerde hissedilirken, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Panik sebebiyle toplam 64 kişi etkilendi. 1'i ağır 7 kişinin tedavisi sürüyor" açıklamasında bulundu. Bununla birlikte depreme uykusunda yakalanan bir ailenin görüntüleri şiddetin boyutunu gözler önüne serdi.

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''ALLAH, BİSMİLLAHİRRAHMANİRRAHİM''

Bir oda içinde annesiyle yatan bir genç ve sarsıntının etkisiyle çığlık çığlığa kaldı. Gencin ''Allah, Bismillahirrahmanirrahim'' dediği duyulurken, diğer odadan gelen kardeşleri söz konusu genci ve anneyi sakinleştirmeye çalıştı.

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Öte yandan gece saatlerinde meydana gelen depremle ilgili ortaya çıkan bir görüntü de sosyal medyada gündem yarattı. 03.29'daki depremden saniyeler önce kaydedilen görüntülerde büyük bir ses duyuldu.

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