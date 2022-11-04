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SON DAKİKA: İzmir'deki deprem öncesi ortaya çıkan ses büyük panik yarattı! 20 saniye süren deprem yürekleri ağza getirdi, işte o görüntüler...

04.11.2022 08:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir'deki depremin ardından son dakika haberleri gelmeye devam ediyor! Hem İzmir hem de Manisa ve Balıkesir gibi çevre illerden hissedilen depremin öncesinde ortaya çıkan ses sosyal medyada gündem oldu. Depremin 20 saniye sürdüğü ifade edilirken İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bir caminin minaresinde hasar meydana geldiğini iki vatandaşın da yaralandığını belirtti. İşte deprem anının görüntüleri...

Son dakika haberi: İzmir'deki deprem büyük panik yarattı. Egelileri uykusunda yakalayan deprem gece saat 03.29'da meydana geldi. Manisa, Aydın ve Balıkesir başta olmak üzere çevre illerde de hissedildi. AFAD ve Kandilli Rasathanesi depremin büyüklüğünü 4.9 olarak duyururken, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu İzmir'e geldi. Bakan Soylu yaptığı açıklamada 3 kişinin yaralandığını ve toplamda 31 kişinin hastanelere başvurduğunu söyledi. Öte yandan depremin öncesinde ortaya çıkan bir ses sosyal medyada gündem oldu. 20 saniye kadar süren depremin hemen öncesinde gelen ses kameraya yansıdı. Deprem anının görüntülerinde yaşanan sarsıntının şiddeti dikkat çekti. İşte İzmir depremiyle ilgili tüm detaylar...

SON DAKİKA | İZMİR DEPREMİ ÖNCESİ ÇIKAN SES!

Gece saatlerinde meydana gelen depremle ilgili ortaya çıkan bir görüntü sosyal medyada gündem yarattı. 03.29'daki depremden saniyeler önce kaydedilen görüntülerde büyük bir ses duyuluyor.

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DEPREM ANI KAMERADA

Panik yaratan o sesten sonra ise depremin meydana geldiği görülüyor. Sarsıntının şiddeti dikkat çekerken, depremin biraz daha uzun sürmesi halinde bir felaketin yaşanabilmesinden endişe edildi.

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Deprem sonrası Konak ilçesi Kubilay Mahallesi'nde bir caminin minaresi yıkıldı. Büyük bir gürültüyle yıkılan minare, depremi yaşayan vatandaşların panik yaşamasına sebep oldu.

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Buca'da meydana gelen depreme ilişkin, “Ekiplerimiz şu ana kadar bir camii minaresindeki hasar dışında olumsuz bir durum ve ihbarla karşılaşmadı” dedi.

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"ÇOK FARKLIYDI! KUŞLARIN TEPKİSİ..."

Depremin ardından yaşanan panik ise sosyal medya yorumlarına yansıdı. Depremi hissederek uykularından uyanan Egelilerin yaşadığı korku ve panik dikkat çekti. "Allahım çok kötüydü. Kuşların tepkisi... " yorumu gündem olurken, söz konusu depremin çok farklı olduğunu belirtenler de oldu.

İşte o yorumlardan bazıları;

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DEDE (1)

"GÖLET İLE GAZİEMİR ARASINDAKİ FAYIN KIRILDI! DAHA DA SÜRECEKTİR"

İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi (DAUM) Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir, Buca ilçesi merkezli 4.9 büyüklüğündeki depremle ilgili açıklama yaptı. Buca Gölet ile Gaziemir arasındaki fayın kırıldığını belirten Prof. Dr. Sözbilir, "Bizim yaptığımız jeolojik çalışmalara göre; bu fay, batıda Tuzla Fayı'na bağlanan bir fay. Eğim atımlı normal fay türünde. Sisam Fayı gibi çalışan bir fay. Bilindiği gibi İzmir'de can ve mal kaybına neden olabilecek deprem büyüklüğü 6 ve üstü. Fakat Buca Fayı 6'dan büyük deprem üretemez. Panik yaratacak bir durum yok. Buca Fayı, 5 kilometre uzunluğunda. Üreteceği deprem de 5 büyüklüğünde. 4.9'luk depremden sonra artçılar başladı. Daha da sürecektir, 3.7 gibi artçı depremler beklenebilir" dedi.

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