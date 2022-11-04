İzmir depreminde balkondan atlayan Efe'nin durumu ağır! Araba ile kaldırım arasına sıkışmış

İzmir'de meydana gelen 4,9 büyüklüğündeki deprem sırasında balkondan atlayan ve ağır yaralanan 18 yaşındaki üniversite öğrencisi Efe Altay Saral, merkez üssü Buca olan 03.29 sıralarında meydana gelen deprem sırasında birinci kattaki evlerinin balkonundan atladı. Vücudu, park halindeki otomobille kaldırım arasında sıkışan gence ilk müdahaleyi 112 Acil Servis ekipleri yaptı.

Daha sonra Sağlık Bilimleri Üniversitesi Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan genç, yoğun bakım servisine alındı. Anne Selma Saral ise hastane önünde oğlundan gelecek umutlu bir haber bekliyor.

''BİLİNCİ YERİNDE DEĞİLDİ''

Saral'ın komşusu Barış Koşarer, AA muhabirine, deprem sırasında çok korktuğunu, çocuğunu alıp dışarı çıktığını söyledi. Sokakta kalabalık görünce o yöne doğru gittiğini anlatan Koşarer, "Efe'nin annesi ile kız kardeşini gördüm. Efe, deprem olunca balkondan atlamış, araba ile kaldırım arasına sıkışmış haldeydi. Sonra sağlık ekiplerini aradık. Bilinci yerinde değildi, çok üzgünüm." diye konuştu.

Gülser Fırtına da uzun yıllardır Saral ailesiyle aynı mahallede oturduğunu anımsattı.

Deprem anında uykudan uyanarak sokağa çıktıklarını dile getiren Fırtına, "Efe'yi yaralı halde gördüm, balkondan atlamış. Ambulans geldi, alıp hastaneye götürdü. Allah acil şifalar versin." şeklinde konuştu.



*Anne Selma Saral hastane önünde iyi bir haber bekliyor

MÜHENDİSLİK ÖĞRENCİSİ

Öte yandan Efe Altay Saral'ın, Manisa Celal Bayer Üniversitesi Makina Mühendisliği Bölümünü öğrencisi olduğu öğrenildi.

(İHA)

