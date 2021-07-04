İzmir Valisi Köşger: Üst üste iki gündür COVID’ten şehrimizde ölüm olmuyor

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger sosyal medya hesabından kentte korona virüsün son durumuna dair açıklama yaptı.

"24 AĞUSTOS 2020'DEN BİRİ İLK"

Köşger yaptığı açıklamada, “24 Ağustos 2020’den beri ilk defa üst üste iki gündür COVID’ten şehrimizde ölüm olmuyor. Ayrıca günlük 104 vaka ile uzun zamandır gördüğümüz en düşük seviyeyi yakaladık. Aşılama sayımız toplamda 3 milyon 499 bin 357’ye ulaştı. Aşılarımızı olalım. Bu işi birlikte başaralım” dedi.

Sevgili İzmirliler

24 Ağustos 2020’den beri ilk defa üst üste iki gündür COVID’ten şehrimizde ölüm olmuyor.

Ayrıca günlük 104 vaka ile uzun zamandır gördüğümüz en düşük seviyeyi yakaladık.

Aşılama sayımız toplamda 3.499.357’e ulaştı.

Aşılarımızı olalım.

Bu işi birlikte başaralım — Yavuz Selim KÖŞGER (@yskosger) July 3, 2021



