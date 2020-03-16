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  4. İzzet Yıldızhan: '30 yaş küçük sevgilim olabilir, kızımın asla'

İzzet Yıldızhan: '30 yaş küçük sevgilim olabilir, kızımın asla'

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.03.2020 14:02 | Son Güncelleme

Geçtiğimiz hafta sosyal medya hesabından paylaştığı piyano görüntüleri ile magazin gündemine oturan şarkıcı İzzet Yıldızhan, sevgililer arasındaki yaş farkları üzerine açıklamalarda bulundu. Yıldızhan söylediği sözlerle tepki çekti.

Yıldızhan, canlı yayınlanan bir magazin programına katıldı ve burada yaptığı açıklamalarla dikkatleri üzerine çekti. 56 yaşındaki şarkıcı Serenay Sarıkaya ve Cem Yılmaz haberi hakkında yorumda bulunurken, “Ben 20 yaşında birini sevebilirim… Yaş sınırı koymuyorum.. O da beni sevebilir” şeklinde bir açıklamada bulundu.

SÖZ KONUSU KIZI OLUNCA…

İzzet Yıldızhan bu yorumundan kısa süre sonra bu defa kızının benzer bir durumda bulunması halinde nasıl davranacağını açıkladı. Yıldızhan, “Kızımı 20 yaş büyük birine vermem!” diyerek canlı yayında çok şaşırtıcı bir çıkışta bulunmuş oldu. Program sunucularının kısa bir süre önce yaptığı açıklamayı hatırlatmaları üzerine bu defa “bizler sanal dünyadayız” şeklinde bir açıklamada bulundu.

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Anahtar Kelimeler:
İzzet Yıldızhan, genç sevgili,

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Okuyucu Yorumları 8 yorum
Yazık akıllı biri gibi ama budalaymiş
yaaa var yaaa... bunu adam yerine koyup tv’ye çıkarıyorlar yaaa Yazıklar olsun
kendini ünlü sanan insanların hayatında mülteci olarak yaşıyoruz demekki
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