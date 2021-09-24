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  4. İzzet Yıldızhan 9 çocuğundan ilkini paylaştı! "İlk göz ağrım"

İzzet Yıldızhan 9 çocuğundan ilkini paylaştı! "İlk göz ağrım"

24.09.2021 14:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dokuz çocuk sahibi olan iş insanı ve sanatçı İzzet Yıldızhan çocuklarını zaman zaman sosyal medyada paylaşıyor. Yıldızhan en büyük oğlunu paylaşınca dikkat çekti.

İzzet Yıldızhan 9 çocuğundan ilkini paylaştı! "İlk göz ağrım"

Dokuz çocuk sahibi olan İzzet Yıldızhan, yaz döneminde boş vakit geçirmemelerini istediği oğulları Mustafa, Ali Yuşa ve Veysel Efe'ye İzmir'deki otelinde görev vermesiyle gündem olmuştu.

Oğullarının her yaz çeşitli iş kollarında çalışarak, hayatın zorluğunu göstermek istediğini belirten Yıldızhan, "Allah nasip ederse evlatlarıma güzel bir gelecek bırakacağım. Ben kendimi bildim bileli çalışan birisiyim. Evlatlarımın da hayatın zorluklarını ve ellerinde olan imkanların değerlerini bilmeleri için yaz aylarında hep yanıma alıp, çalıştırırım. Her zaman şükrediyorum ki bu felsefeyle büyüyen bir evlatlarım var" demişti.

Ekran Alıntısı

Yıldızhan son olarak da en büyük oğluyla pozlarını paylaşarak "Canım oğlum iyi ki doğmuşsun, ilk göz ağrım arkamda dağ gibi durman için Allah’ıma şükrediyorum…" dedi.

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En büyük oğlu 21 yaşında olan İzzet Yıldızhan'ın paylaşımına yorum ve beğeni yağdı. Yıldızhan ve oğlunun pozuna çoğu takipçi "Abi-kardeş gibisiniz" dedi.

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Yıldızhan'ın oğlu ise babasıyla soyundukları anları sosyal medyadan paylaşarak dikkat çekti.

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İzzet Yıldızhan
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