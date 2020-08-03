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İzzet Yıldızhan bayramda çocuklarına altın taktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.08.2020 10:15 | Son Güncelleme

9 çocuk babası İzzet Yıldızhan, bayramda çocuklarına para vermek vermek yerine, altın taktı. O anları türkücünün büyük oğlu Mustafa Yıldızhan, sosyal medya hesabından yayınladı.

9 çocuk babası türkücü İzzet Yıldızhan, bayramda çocuklarına para vermek vermek yerine, altın taktı. Türkücünün büyük oğlu Mustafa Yıldızhan, o anları sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.

Yıldızhan, paylaşımına "Eli öpülesi babam benim... Babam yine kardeşlerime karşı bonkörlüğünü gösterdi. Para yerine altın aldılar. Bu vesile ile tüm büyüklerimin bu mübarek gününü kutlarım" notunu düştü.

ÖZEL MESAJLARI İFŞA OLMUŞTU!

Geçtiğimiz günlerde 57 yaşındaki 9 çocuk babası İzzet Yıldızhan, kendisinden yaşça küçük olan DJ Aysu Varol'a Instagram üzerinden attığı mesajlar ifşa olmuştu. Verdiği cesur pozlarla bilinen Aysu Varol'a, Yıldızhan'ın attığı mesajlar herkesi şoke etti.

Aysu Varol İzzet Yıldızhan'ı ifşa etti! Şoke eden mesajlarAysu Varol İzzet Yıldızhan'ı ifşa etti! Şoke eden mesajlar
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