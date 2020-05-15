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İzzet Yıldızhan: Bir süre daha kuaföre gitmeyi düşünmüyorum

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.05.2020 16:22 | Son Güncelleme

Koronavirüs salgını nedeniyle yaklaşık iki aydır evde karantinada olan türkücü İzzet Yıldızhan, oğlu Mustafa'ya saçlarını kestirdi. Normalleşme sürecine girilmesiyle ilgili, "Kuaförüm kusura bakmasın ama bir süre daha gitmeyi düşünmüyorum" diyen Yıldızhan, tıraş olduğu anları paylaştı.

Türkücü İzzet Yıldızhan, tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle bu süreci ailesi ile birlikte evde geçiriyor. Yıldızhan, gerekli izolasyon kurallarına uyarak tedbiri elden bırakmıyor.

Birkaç gün önce normalleşme sürecine girilmesiyle beraber AVM ve kuaförlerin açılmasına rağmen dışarı çıkmayan türkücü, saçını oğlu Mustafa Yıldızhan'a kestirdi.

"BİR SÜRE DAHA KUAFÖRE GİTMEYECEĞİM"

"10 senedir saçlarımı böyle kesmiyorum" diyen Yıldızhan, o anları sosyal medya hesabından da yayınlayarak, "Kuaförüm kusura bakmasın ama bir süre daha gitmeyi düşünmüyorum. Benim kuaförüm işte burada Mustafa" ifadelerini kullandı.

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