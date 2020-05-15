İzzet Yıldızhan: Bir süre daha kuaföre gitmeyi düşünmüyorum

Türkücü İzzet Yıldızhan, tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle bu süreci ailesi ile birlikte evde geçiriyor. Yıldızhan, gerekli izolasyon kurallarına uyarak tedbiri elden bırakmıyor.

Birkaç gün önce normalleşme sürecine girilmesiyle beraber AVM ve kuaförlerin açılmasına rağmen dışarı çıkmayan türkücü, saçını oğlu Mustafa Yıldızhan'a kestirdi.

"BİR SÜRE DAHA KUAFÖRE GİTMEYECEĞİM"

"10 senedir saçlarımı böyle kesmiyorum" diyen Yıldızhan, o anları sosyal medya hesabından da yayınlayarak, "Kuaförüm kusura bakmasın ama bir süre daha gitmeyi düşünmüyorum. Benim kuaförüm işte burada Mustafa" ifadelerini kullandı.

