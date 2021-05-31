Jack Sparrow karakterine ilham kaynağı olan İngiliz korsan Jack Ward’ın gerçek hikayesi sizleri şaşırtacak

İlk filmi 2003 yılında çekilen Karayip Korsanları serisi, geniş bir hayran kitlesine ulaşmıştı. Bunun en büyük nedenlerinden biri ise Johnny Deep’in canlandırdığı Jack Sparrow karakterinin oldukça sevilmesiydi. Jack Sparrow karakterinin oluşturulma aşamasında İngiliz korsan Jack Ward’dan ilham alındı. İngiltere’de doğan ve korsanlık yapan Jack Ward, Osmanlı himayesine girerek Müslüman olmuştu ve Yusuf Reis adını almıştı. Jack Ward’ın hayatına ilişkin net bilgiler bulunmasa dahi 30’lu yaşlarında İngiltere için korsanlık yaptığı düşünülüyor. Jack Ward’ın 1553 yılında Güneydoğu İngiltere’deki Faversham kentinde doğdu. Kıyı bölgelerinde yaşayan pek çok insan gibi balıkçılık yaptı. 1588’de İspanyol Armadası, İngiltere’yi işgal etmeyi başaramadı. Daha sonra o dönemin İngiltere Kraliçesi I. Elizabeth, İspanyol gemilerini yağmalamaları için halktan insanlara özel izin veriyordu. Jack Ward da bu işe girdi. Ancak 1603’te yeni kral olan I. James, İspanya ile savaşı bitirse de, birçok insan İspanyol gemilerini yağmalamayı bırakmak istemedi. Bunu yapanlar korsan olarak kabul edildiler, çünkü artık devlet iznine sahip değillerdi.

Jack Ward ve arkadaşları küçük bir gemi ile büyük bir Fransız gemisini ele geçirdi. Daha sonra adamları tarafından kaptan seçilen Ward ve mürettebatı, Katolik gemilerini yağmalamak üzere Akdeniz’e yelken açtı. Ayrıca Akdeniz’de 32 silahtan oluşan bir geminin sahibi oldu ve adına Uçan Hollandalı koydu. Önce Cezayir’e gittiler, ancak burada mürettebatından birkaç kişi esir düştü. Çünkü Cezayir aylar önce başka bir İngiliz denizci Richard Giffard saldırıya uğramıştı. Daha sonra Jack Ward ve mürettebatı Fas’a yelken açtı. Bu dönemde Ward’ın mürettebatına yeni adamlar katılmaktaydı. Bambaşka bir dünya! Cep telefonu kullanmıyorlar ve flört etmeden önce izin istiyorlar 1605 yılında Tunus, Osmanlı dayısı olarka bilinen Kara Osman tarafındna yönetiliyordu. Güçlü bir korsan loncasını idare eden Kara Osman, Akdeniz’deki ticaret gemilerine adeta korku salıyordu. O dönemde dişsiz ve uzun saçlı olan Ward ve mürettebatı yeniçerilerle karşılaşmak istemiyordu. Kara Osman, yağmaladıkları her ganimetten pay almak karşılığında Tunus’ta yaşamalarına ve burada korsanlık yapmalarına izin verdi.