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Jaime Lannister, Game of Thrones’un finaliyle ilgili ipucu verdi

GAME OF THRONES HABERLERİ  | 31.08.2018 14:22 | Son Güncelleme

Game of Thrones’un sonuyla ilgili herkes merak içinde. Acaba 8. Sezonda Game of Thrones’ta neler olacak? Dizinin önemli karakterlerinden Jaime Lannister dizinin finaline dair ipuçları verdi

Jaime Lannister, Game of Thrones’un finaliyle ilgili ipucu verdi

Game of Thrones’un yeni sezonuyla ilgili meraklar had safhada. Herkes Game of Thrones’un 8. sezonunda neler olacağını merak ediyor.

Jaime Lannister rolünü canlandıran Nikolaj Coster-Waldau, Huffington Post’ta yer alan röportajında Game of Thrones’un yeni sezonuna dair ipucu veriyor.

Game of Thrones’un sekizinci ve son sezonu 2019'da yayınlanacak. Dizinin nasıl bir sonu olacağına dair herkesin farklı tahminleri var.

Nikolaj Coster’ın söylediğine göre, yeni sezonda Jaime çok uzun bir yola çıkıyor. Bu yüzden sakalları uzun bir şekilde görüyoruz dizide oyuncuyu.

Bu yola tek başına çıkıyor. Hedefi ise Kuzey’e ulaşmak. Orada gayrimeşru kardeşi Gendry ile mi yoksa Tyrion ile mi buluşacağı merak konusu. Röportajda Kuzey’de kiminle buluşacağı sorusuna, “Söyleyemem. Bir ejderha tarafından yenilebilir ya da hayatının aşkını da bulabilir” diye cevap veriyor.

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GAME OF THRONES FİNALİYLE İLGİLİ KONUŞTU

Röportajda sorulan “Valyrian çeliğinden kılıcı olan herkes aynı anda Ak Gezenler’e saldırsa destansı olmaz mıydı” sorusuna “Kim bilir” diyor. Yoksa Jaime, Brienne, Jon Snow, Sam ve Arya, aynı anda Ak Gezenler’e mi saldırıyor?

Jaime Lannister rolüyle izlediğimiz oyuncu röportajda “Dizinin sonunu okuyunca senaristleri tebrik ettim” diyor ve ekliyor: “Çok mantıklı bir son. Son dakikada sürpriz yapan sonlardan değil.”

Nikolaj Coster, senaristlerin işi ne kadar sıkı tuttuğundan da bahsediyor: “Üçüncü sezona kadar ne olup bittiğini biliyorduk ama sonrasında senaristler her şeyi gizli tuttular. Bize yalnızca senaryo geliyordu.”

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Yedinci sezonun sonundan önce Jaime’nin Cersei’ye hayır cevabını vereceğini tahmin ettiğini söyleyen oyuncu, “İlk kez hayır dediği sahne dönüm noktasıydı” diye konuşuyor. Jaime böylece hem sevgilisine hem de karnındaki çocuğa veda etmiş oluyor.

Ama o çocuk Jaime’nin mi, o da bir soru işareti. Çünkü falcı Cersei’ye “3 çocuğun olacak” kehanetinde bulunmuştu.

Gendry’yi canlandıran oyuncu ile yapılan röportajda Gendry’nin Cersei’nin gerçek oğlu olabileceğinin kaydedildiği sorusuna, Nikolaj Coster-Waldau “Kim bilir” diyor. (HaberTürk)


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