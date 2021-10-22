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Jamie Lee Curtis oğlunun transseksüel olduğunu duyurdu

22.10.2021 13:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

'Halloween' filmindeki 'Laurie Strode' rolüyle tanınan Jamie Lee Curtis'in oğlu Ruby, transseksüel olduğunu açıkladı. Geçtiğimiz yıl ailesine kadın olmak istediğini dile getiren 25 yaşındaki Ruby, anne ve babasına durumu yüz yüze söylemekten çekindiğini bu yüzden onlara mesaj attığını söyledi.

Jamie Lee Curtis oğlunun transseksüel olduğunu duyurdu

Hollywood'un yıldız isimlerinden Jamie Lee Curtis ile Christopher Guest'in oğlu Ruby, transseksüel olduğunu duyurdu. Geçtiğimiz yıl anne ve babasına kadın olmak istediğini söyleyen 25 yaşındaki Ruby, konuyla ilgili süreci People Dergisi'ne anlattı.

Annie adında bir kız kardeşi olan Ruby, "Anne ve babama hakkımda bilmedikleri bir şeyi onlara söyleme ihtimali korkutucuydu." dedi.

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Ruby, ailesine durumu yüz yüze söylemekten çekindiğini bu yüzden onlara mesaj attığını, ikisinin de kendisini hemen geri aradığını söyledi.

Jamie Lee Curtis ise bunu duyduğu zaman çok duygusallaştığını ve gözyaşlarını tutamadığını dile getirdi.

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Ruby'nin bu süreç boyunca her türlü desteği ailesinden gördüğü de aktarıldı.

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